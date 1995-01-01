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    Клопп – об «Интере»: «Лучшая команда Италии с тренером высочайшего уровня»

    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался об «Интере» перед первым матчем 1/8 финала Лиги чемпионов.

    «Интер» – топ-команда с тренером высочайшего уровня. Наверное, это лучшая команда Италии в текущем сезоне.

    Они играют очень организованно, хорошо подготовлены тактически, действуют изобретательно и обладают высоким уровнем индивидуального мастерства. Нам нужно сыграть на высшем уровне, чтобы у нас просто был шанс», – сказал Клопп.

    • «Интер» примет «Ливерпуль» завтра, 16 февраля.
    • Ответный матч состоится 8 марта.

    Индзаги: «Ливерпуль» – фаворит в паре с «Интером». У них отличные игроки на каждой позиции»

    Источник: сайт УЕФА

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