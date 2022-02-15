Клопп – об «Интере»: «Лучшая команда Италии с тренером высочайшего уровня»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался об «Интере» перед первым матчем 1/8 финала Лиги чемпионов.
«Интер» – топ-команда с тренером высочайшего уровня. Наверное, это лучшая команда Италии в текущем сезоне.
Они играют очень организованно, хорошо подготовлены тактически, действуют изобретательно и обладают высоким уровнем индивидуального мастерства. Нам нужно сыграть на высшем уровне, чтобы у нас просто был шанс», – сказал Клопп.
- «Интер» примет «Ливерпуль» завтра, 16 февраля.
- Ответный матч состоится 8 марта.
Источник: сайт УЕФА