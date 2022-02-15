Клопп – об «Интере»: «Лучшая команда Италии с тренером высочайшего уровня»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался об «Интере» перед первым матчем 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Интер» – топ-команда с тренером высочайшего уровня. Наверное, это лучшая команда Италии в текущем сезоне.

Они играют очень организованно, хорошо подготовлены тактически, действуют изобретательно и обладают высоким уровнем индивидуального мастерства. Нам нужно сыграть на высшем уровне, чтобы у нас просто был шанс», – сказал Клопп.