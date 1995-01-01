РФС снял запрет с «Химок» на регистрацию новых футболистов

Сегодня, 14 февраля, состоялось заседание палаты РФС по разрешению споров.

РФС удовлетворил заявление «Химок» о снятии запрета на регистрацию новых футболистов, наложенного в качестве обеспечительной меры.

Клуб закрыл накопившиеся задолженности и достиг мирового соглашения по делу Аршака Коряна, который требовал взыскать с «Химок» задолженности по премиям и иным выплатам.

«Химки» идет на последнем месте в РПЛ.

Команда набрала 14 очков в 18 матчах.

Селюк: «Лоуренса хотели подписать другие клубы РПЛ, но «Химки» просили его не отдавать»

В «Химках» подтвердили переход экс-игрока «Тамбова» Лоуренса

Экс-игрок «Тамбова» Лоуренс подписал контракт с «Химками» («Матч ТВ»)