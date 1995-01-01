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    РФС снял запрет с «Химок» на регистрацию новых футболистов

    Сегодня, 14 февраля, состоялось заседание палаты РФС по разрешению споров.

    РФС удовлетворил заявление «Химок» о снятии запрета на регистрацию новых футболистов, наложенного в качестве обеспечительной меры.

    Клуб закрыл накопившиеся задолженности и достиг мирового соглашения по делу Аршака Коряна, который требовал взыскать с «Химок» задолженности по премиям и иным выплатам.

    • «Химки» идет на последнем месте в РПЛ.
    • Команда набрала 14 очков в 18 матчах.

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    Источник: сайт РФС

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