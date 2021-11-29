Тухель: «Челси» все завидуют. О таких финалах мы мечтали с детства»

Главный тренер «Челси» Томас Тухель дал комментарий после финала клубного чемпионата мира против «Палмейраса» (2:1). Его команда забила решающий гол на 117-й минуте.

«Нам все завидуют. О таких финалах мы мечтали с детства. Особенный момент.

Нам повезло с голом в конце. Мы не сдавались», – сказал немец.

Тухель принял «Челси» в январе 2021 года.

До «Челси» у Тухеля не было международных титулов.

У «Челси» 4-й состав в мире по стоимости (883 миллиона евро).

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