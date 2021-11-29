Тухель: «Челси» все завидуют. О таких финалах мы мечтали с детства»

Конечно завидуют, левая пенка в концовке матча да ещё Овертайм..
Главный тренер «Челси» Томас Тухель дал комментарий после финала клубного чемпионата мира против «Палмейраса» (2:1). Его команда забила решающий гол на 117-й минуте.
«Нам все завидуют. О таких финалах мы мечтали с детства. Особенный момент.
Нам повезло с голом в конце. Мы не сдавались», – сказал немец.
- Тухель принял «Челси» в январе 2021 года.
- До «Челси» у Тухеля не было международных титулов.
- У «Челси» 4-й состав в мире по стоимости (883 миллиона евро).
Зарегистрируйся и получи бонус до 15 000 рублей
«Челси» – о фото Абрамовича с кубком клубного ЧМ: «Идеальная картина»
Маунт травмировался в финале клубного ЧМ