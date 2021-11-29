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    Тухель: «Челси» все завидуют. О таких финалах мы мечтали с детства»

    Главный тренер «Челси» Томас Тухель дал комментарий после финала клубного чемпионата мира против «Палмейраса» (2:1). Его команда забила решающий гол на 117-й минуте.

    «Нам все завидуют. О таких финалах мы мечтали с детства. Особенный момент.

    Нам повезло с голом в конце. Мы не сдавались», – сказал немец.

    • Тухель принял «Челси» в январе 2021 года.
    • До «Челси» у Тухеля не было международных титулов.
    • У «Челси» 4-й состав в мире по стоимости (883 миллиона евро).

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    Источник: Goal

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    Сегодня, 10:38
    Комментарии2
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      Рейтинг: +140

      Nikoo 17 минут назад

      Конечно завидуют, левая пенка в концовке матча да ещё Овертайм..

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      Рейтинг: +14359

      Hektor 84 1 час назад

      Все завидуют! Похоже от мании величия у немца сносит крышу.

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