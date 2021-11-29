Менди за 6 дней выиграл 2 трофея

Голкипер Эдуар Менди выиграл с «Челси» клубный чемпионат мира. Он играл в финале против «Палмейраса» (2:1).

В прошлое воскресенье Менди со сборной Сенегала выиграл Кубок Африки. Итого у Менди два трофея за шесть дней.

29-летний вратарь стоит 32 миллиона евро.

Он играет в «Челси» с 2020 года.

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