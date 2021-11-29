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    Менди за 6 дней выиграл 2 трофея

    Голкипер Эдуар Менди выиграл с «Челси» клубный чемпионат мира. Он играл в финале против «Палмейраса» (2:1).

    В прошлое воскресенье Менди со сборной Сенегала выиграл Кубок Африки. Итого у Менди два трофея за шесть дней.

    • 29-летний вратарь стоит 32 миллиона евро.
    • Он играет в «Челси» с 2020 года.
    • «Челси» впервые выиграл клубный ЧМ.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    12.02.2022 23:32
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