Менди за 6 дней выиграл 2 трофея

Голкипер Эдуар Менди выиграл с «Челси» клубный чемпионат мира. Он играл в финале против «Палмейраса» (2:1).
В прошлое воскресенье Менди со сборной Сенегала выиграл Кубок Африки. Итого у Менди два трофея за шесть дней.
- 29-летний вратарь стоит 32 миллиона евро.
- Он играет в «Челси» с 2020 года.
- «Челси» впервые выиграл клубный ЧМ.
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