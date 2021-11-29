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    37-летний Силва – 2-й защитник в истории клубного ЧМ, признанный лучшим игроком турнира

    Определен лучший футболист завершившегося клубного чемпионата мира. Им стал защитник «Челси» Тиаго Силва, помогший лондонцам взять трофей.

    Второй раз в истории турнира лучшим футболистом признан защитник. Первым в 2014 году был Серхио Рамос из «Реала».

    • Бразилец выступает за «Челси» с 2020 года.
    • С командой он выиграл также Лигу чемпионов.
    • В 2005 году Силва был в «Динамо».

    Тухелю понадобилось 13 месяцев в «Челси», чтобы выиграть 3 международных трофея

    Аспиликуэта выиграл с «Челси» седьмой турнир

    Менди за 6 дней выиграл 2 трофея

    Источник: твиттер клубного ЧМ

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    12.02.2022 23:22
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