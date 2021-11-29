37-летний Силва – 2-й защитник в истории клубного ЧМ, признанный лучшим игроком турнира

Определен лучший футболист завершившегося клубного чемпионата мира. Им стал защитник «Челси» Тиаго Силва, помогший лондонцам взять трофей.

Второй раз в истории турнира лучшим футболистом признан защитник. Первым в 2014 году был Серхио Рамос из «Реала».

Бразилец выступает за «Челси» с 2020 года.

С командой он выиграл также Лигу чемпионов.

В 2005 году Силва был в «Динамо».

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