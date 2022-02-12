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    «Локомотив» поздравил Лоськова с днем рождения видео его золотого гола ЦСКА

    Тренеру «Локомотива» Дмитрию Лоськову исполнилось 48 лет. Его не забыла поздравить пресс-служба.

    «Локо» разыграл прекрасную комбинацию у ворот ЦСКА, мяч достался Лоськову — «армейцы» вступили в борьбу, но после рикошета Лоськов пробил в нижний угол и забил гол, принeсший нам первое чемпионство!

    С днeм рождения, Легенда!» – написал «Локомотив».

    • Речь идет о голе 2002 года.
    • Лоськов с «Локомотивом» трижды брал РПЛ.
    • На счету Лоськова 25 матчей и 2 гола за сборную России.

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    Товарищеский матч. «Локомотив» победил «Гетеборг», уступая после первого тайма

    Источник: твиттер «Локомотива»

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    Сегодня, 17:44
    Комментарии2
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      Рейтинг: +508

      Nayturs 1 минуту назад

      Это была команда!

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      Рейтинг: +3845

      PAREVG. 5 минут назад

      Мои поздравления, лучшему игроку Локомотива в Российской истории!

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