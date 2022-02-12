«Локомотив» поздравил Лоськова с днем рождения видео его золотого гола ЦСКА

Тренеру «Локомотива» Дмитрию Лоськову исполнилось 48 лет. Его не забыла поздравить пресс-служба.

«Локо» разыграл прекрасную комбинацию у ворот ЦСКА, мяч достался Лоськову — «армейцы» вступили в борьбу, но после рикошета Лоськов пробил в нижний угол и забил гол, принeсший нам первое чемпионство!

С днeм рождения, Легенда!» – написал «Локомотив».

Речь идет о голе 2002 года.

Лоськов с «Локомотивом» трижды брал РПЛ.

На счету Лоськова 25 матчей и 2 гола за сборную России.