«Локомотив» поздравил Лоськова с днем рождения видео его золотого гола ЦСКА

Это была команда!
Тренеру «Локомотива» Дмитрию Лоськову исполнилось 48 лет. Его не забыла поздравить пресс-служба.
«Локо» разыграл прекрасную комбинацию у ворот ЦСКА, мяч достался Лоськову — «армейцы» вступили в борьбу, но после рикошета Лоськов пробил в нижний угол и забил гол, принeсший нам первое чемпионство!
С днeм рождения, Легенда!» – написал «Локомотив».
- Речь идет о голе 2002 года.
- Лоськов с «Локомотивом» трижды брал РПЛ.
- На счету Лоськова 25 матчей и 2 гола за сборную России.
Золотой гол Дмитрия Лоськова в ворота ЦСКА«Локо» разыграл прекрасную комбинацию у ворот ЦСКА, мяч достался Лоськову — «армейцы» вступили в борьбу, но после рикошета Лоськов пробил в нижний угол и забил гол, принeсший нам первое чемпионство!С днeм рождения, Легенда! pic.twitter.com/chZyD8HuA2— «Локомотив» (@fclokomotiv) February 12, 2022
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