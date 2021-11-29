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    Тухель вылечился от коронавируса и сможет руководить «Челси» в финале клубного ЧМ

    «Челси» сообщил о прибытии главного тренера Томаса Тухеля в Абу-Даби.

    Немец вылечился от коронавируса и прилетел на финал клубного чемпионата мира.

    • Из-за болезни Тухель не руководил командой в полуфинале турнира с «Аль-Хилялем» (1:0).
    • «Челси» разыграет трофей с «Палмейрасом».
    • Матч состоится сегодня в 19:30 мск.

    «Челси» с Тухелем вышел в финалы всех турниров, в которых участвовал

    Тухель заразился коронавирусом

    Тухель: «Календарь должен быть менее плотным, чтобы игроки показывали качественный футбол»

    Источник: сайт «Челси»

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