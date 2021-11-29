Тухель вылечился от коронавируса и сможет руководить «Челси» в финале клубного ЧМ

«Челси» сообщил о прибытии главного тренера Томаса Тухеля в Абу-Даби.
Немец вылечился от коронавируса и прилетел на финал клубного чемпионата мира.
- Из-за болезни Тухель не руководил командой в полуфинале турнира с «Аль-Хилялем» (1:0).
- «Челси» разыграет трофей с «Палмейрасом».
- Матч состоится сегодня в 19:30 мск.
«Челси» с Тухелем вышел в финалы всех турниров, в которых участвовал
Тухель заразился коронавирусом
Тухель: «Календарь должен быть менее плотным, чтобы игроки показывали качественный футбол»