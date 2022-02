Головин вернулся в общую группу «Монако» после болезни

Полузащитник «Монако» Александр Головин приступил к полноценным тренировкам.

Россиянин, который не играл из-за болезни, занимался в общей группе команды.

Golovin back with the group following an illness that ruled him out of the victories against Lyon and Amiens. #ASM #ASMonaco pic.twitter.com/P9mQTi4owv