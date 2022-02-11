Головин вернулся в общую группу «Монако» после болезни

Полузащитник «Монако» Александр Головин приступил к полноценным тренировкам.
Россиянин, который не играл из-за болезни, занимался в общей группе команды.
- В этом сезоне Головин забил 3 гола и сделал 5 ассистов в 24 играх.
- За последние 1,5 месяца он поучаствовал только в 1 матче.
Golovin back with the group following an illness that ruled him out of the victories against Lyon and Amiens. #ASM #ASMonaco pic.twitter.com/P9mQTi4owv— Luke Entwistle ✏️ (@LukeMonacoLife) February 11, 2022
Головин пропустит матч Кубка Франции с «Амьеном»
Лига 1. «Монако» без Головина обыграл «Лион» и поднялся в зону еврокубков