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    Головин вернулся в общую группу «Монако» после болезни

    Полузащитник «Монако» Александр Головин приступил к полноценным тренировкам.

    Россиянин, который не играл из-за болезни, занимался в общей группе команды.

    • В этом сезоне Головин забил 3 гола и сделал 5 ассистов в 24 играх.
    • За последние 1,5 месяца он поучаствовал только в 1 матче.

    Головин пропустит матч Кубка Франции с «Амьеном»

    Лига 1. «Монако» без Головина обыграл «Лион» и поднялся в зону еврокубков

    Головин – вне заявки на игру с «Лионом»

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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