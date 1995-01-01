Непривитые футболисты «Челси» не сыграют в гостевом матче ЛЧ с «Лиллем» (BBC)

УЕФА обновил антиковидные правила, в связи с чем «Челси» не сможет рассчитывать на некоторых своих игроков в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Лилля».

Во Франции не сыграют футболисты, которые не вакцинировались от коронавируса. Таковы требования властей принимающей стороны.

Ранее УЕФА изучал возможность переноса встречи в другую страну, однако после ужесточения правил такой вариант больше не рассматривается.

«Челси» примет «Лилль» 22 февраля.

Ответный матч состоится 16 марта.

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