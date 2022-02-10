Непривитые футболисты «Челси» не сыграют в гостевом матче ЛЧ с «Лиллем» (BBC)

УЕФА обновил антиковидные правила, в связи с чем «Челси» не сможет рассчитывать на некоторых своих игроков в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Лилля».
Во Франции не сыграют футболисты, которые не вакцинировались от коронавируса. Таковы требования властей принимающей стороны.
Ранее УЕФА изучал возможность переноса встречи в другую страну, однако после ужесточения правил такой вариант больше не рассматривается.
- «Челси» примет «Лилль» 22 февраля.
- Ответный матч состоится 16 марта.
Источник: BBC