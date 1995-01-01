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    Непривитые футболисты «Челси» не сыграют в гостевом матче ЛЧ с «Лиллем» (BBC)

    УЕФА обновил антиковидные правила, в связи с чем «Челси» не сможет рассчитывать на некоторых своих игроков в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Лилля».

    Во Франции не сыграют футболисты, которые не вакцинировались от коронавируса. Таковы требования властей принимающей стороны.

    Ранее УЕФА изучал возможность переноса встречи в другую страну, однако после ужесточения правил такой вариант больше не рассматривается.

    • «Челси» примет «Лилль» 22 февраля.
    • Ответный матч состоится 16 марта.

    Гвардиола: «Ман Сити» – не лучший клуб в мире. Лучший – «Челси», выигравший ЛЧ»

    «Челси» с Тухелем вышел в финалы всех турниров, в которых участвовал

    Клубный ЧМ. «Челси» победил «Аль-Хиляль» Жардима и в финале сыграет с «Палмейрасом»

    Источник: BBC

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    Сегодня, 11:25
    Комментарии1
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      Рейтинг: +58128

      portero 50 минут назад

      Ширятся всем и в намордниках играть...

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