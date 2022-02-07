Мане – о Кубке Африки: «Лучший трофей в моей жизни. Он для меня важнее победы в Лиге чемпионов»

Нападающий «Ливерпуля» и сборной Сенегала Садио Мане рассказал о значимости для него победы в Кубке Африки.
«Это лучший день в моей жизни и лучший трофей в моей жизни. Я выигрывал Лигу чемпионов и несколько других трофеев, но этот для меня особенный.
Он важнее для меня. Я рад за себя, за свой народ и за всю свою семью», – сказал Мане.
- Сенегал в финале турнира обыграл Египет.
- Основное время матча завершилось нулевой ничьей, а в серии пенальти точнее были сенегальцы.
- Для них это первая в истории победа в Кубке Африки.
- Мане признали лучшим футболистом континентального первенства.
Источник: BBC