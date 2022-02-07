Мане – о Кубке Африки: «Лучший трофей в моей жизни. Он для меня важнее победы в Лиге чемпионов»

Нападающий «Ливерпуля» и сборной Сенегала Садио Мане рассказал о значимости для него победы в Кубке Африки.

«Это лучший день в моей жизни и лучший трофей в моей жизни. Я выигрывал Лигу чемпионов и несколько других трофеев, но этот для меня особенный.

Он важнее для меня. Я рад за себя, за свой народ и за всю свою семью», – сказал Мане.