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    Мане – о Кубке Африки: «Лучший трофей в моей жизни. Он для меня важнее победы в Лиге чемпионов»

    Нападающий «Ливерпуля» и сборной Сенегала Садио Мане рассказал о значимости для него победы в Кубке Африки.

    «Это лучший день в моей жизни и лучший трофей в моей жизни. Я выигрывал Лигу чемпионов и несколько других трофеев, но этот для меня особенный.

    Он важнее для меня. Я рад за себя, за свой народ и за всю свою семью», – сказал Мане.

    • Сенегал в финале турнира обыграл Египет.
    • Основное время матча завершилось нулевой ничьей, а в серии пенальти точнее были сенегальцы.
    • Для них это первая в истории победа в Кубке Африки.
    • Мане признали лучшим футболистом континентального первенства.

    Мане показал фото в постели с кубком Африки

    «Ливерпуль» поздравил Мане с победой в Кубке Африке и поддержал Салаха, проигравшего в финале

    Мане – лучший игрок Кубка Африки, Менди – лучший вратарь, Абубакар – лучший бомбардир

    Источник: BBC

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    Сегодня, 20:11
    Комментарии1
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      Рейтинг: +456

      Дубина 1 час назад

      А для зенита игры с осером и вардарами в дворовой лиге европы престижно играть и кубок уефа картонный для них все!

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