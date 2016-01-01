Мане – о Кубке Африки: «Лучший трофей в моей жизни. Он для меня важнее победы в Лиге чемпионов»

Нападающий «Ливерпуля» и сборной Сенегала Садио Мане рассказал о значимости для него победы в Кубке Африки.

«Это лучший день в моей жизни и лучший трофей в моей жизни. Я выигрывал Лигу чемпионов и несколько других трофеев, но этот для меня особенный.

Он важнее для меня. Я рад за себя, за свой народ и за всю свою семью», – сказал Мане.

Сенегал в финале турнира обыграл Египет.

Основное время матча завершилось нулевой ничьей, а в серии пенальти точнее были сенегальцы.

Для них это первая в истории победа в Кубке Африки.

Мане признали лучшим футболистом континентального первенства.

Мане показал фото в постели с кубком Африки

«Ливерпуль» поздравил Мане с победой в Кубке Африке и поддержал Салаха, проигравшего в финале

Мане – лучший игрок Кубка Африки, Менди – лучший вратарь, Абубакар – лучший бомбардир