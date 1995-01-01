Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадайте футболиста по улыбке
    Тест: угадайте футболиста по улыбке
    2 Тест: что посмотреть вместо Эль Класико?
    Тест: что посмотреть вместо Эль Класико?
    3 Тест: какая прическа футболиста подошла бы именно тебе?
    Тест: какая прическа футболиста подошла бы именно тебе?

    Президент Сенегала объявил выходной в стране в честь победы сборной на Кубке Африки

    В Сенегале понедельник сделали выходным днем в связи с победой сборной на Кубке Африки.

    Об этом объявил президент страны Маки Салл, который прервал свою дипломатическую поездку, чтобы лично поприветствовать команду.

    • Сенегал в финале турнира обыграл Египет.
    • Основное время матча завершилось нулевой ничьей, а в серии пенальти точнее были сенегальцы.
    • Для них это первая в истории победа в Кубке Африки.

    «Ливерпуль» поздравил Мане с победой в Кубке Африке и поддержал Салаха, проигравшего в финале

    Мане – лучший игрок Кубка Африки, Менди – лучший вратарь, Абубакар – лучший бомбардир

    Кубок Африки. Сенегал победил Египет и впервые в истории выиграл турнир

    Источник: Gulf News

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 11:58
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +48644

      MaxRnD 58 минут назад

      Загорелые продемонстрировали тотальный футбол с самым популярным счётом турнира 0-0

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11995

      Fusballer 1 час назад

      Как будто в 1/4 финала ЧМ вышли.

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    93793
    #3
    Рубик Докоян
    77207
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68715
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru