Президент Сенегала объявил выходной в стране в честь победы сборной на Кубке Африки

Загорелые продемонстрировали тотальный футбол с самым популярным счётом турнира 0-0
В Сенегале понедельник сделали выходным днем в связи с победой сборной на Кубке Африки.
Об этом объявил президент страны Маки Салл, который прервал свою дипломатическую поездку, чтобы лично поприветствовать команду.
- Сенегал в финале турнира обыграл Египет.
- Основное время матча завершилось нулевой ничьей, а в серии пенальти точнее были сенегальцы.
- Для них это первая в истории победа в Кубке Африки.
«Ливерпуль» поздравил Мане с победой в Кубке Африке и поддержал Салаха, проигравшего в финале
Мане – лучший игрок Кубка Африки, Менди – лучший вратарь, Абубакар – лучший бомбардир
Кубок Африки. Сенегал победил Египет и впервые в истории выиграл турнир
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