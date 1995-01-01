Президент Сенегала объявил выходной в стране в честь победы сборной на Кубке Африки

В Сенегале понедельник сделали выходным днем в связи с победой сборной на Кубке Африки.

Об этом объявил президент страны Маки Салл, который прервал свою дипломатическую поездку, чтобы лично поприветствовать команду.

Сенегал в финале турнира обыграл Египет.

Основное время матча завершилось нулевой ничьей, а в серии пенальти точнее были сенегальцы.

Для них это первая в истории победа в Кубке Африки.

«Ливерпуль» поздравил Мане с победой в Кубке Африке и поддержал Салаха, проигравшего в финале

Мане – лучший игрок Кубка Африки, Менди – лучший вратарь, Абубакар – лучший бомбардир

Кубок Африки. Сенегал победил Египет и впервые в истории выиграл турнир