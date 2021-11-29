«Челси» сыграет с «Аль-Хилялем» в полуфинале клубного ЧМ, «Палмейрас» – с «Аль-Ахли»

зачем этот клубный чемпионат нужен ведь и так ясно Челси выиграет его
Определились полуфиналисты клубного чемпионата мира.
Бразильский «Палмейрас» встретится с «Аль-Ахли» из Египета. Встреча пройдет 8 февраля.
«Челси» сыграет с «Аль-Хилялем» из Саудовской Аравии. Матч состоится 9 февраля.
- Финал турнира пройдет 12 февраля, начало – в 19:30 мск.
- Действующий победитель турнира – «Бавария».
«Лутон» – «Челси», «Питерборо» – «Манчестер Сити» и другие пары 1/8 финала Кубка Англии
«Челси», «Манчестер Юнайтед» – в гонке за Исака