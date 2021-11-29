«Челси» сыграет с «Аль-Хилялем» в полуфинале клубного ЧМ, «Палмейрас» – с «Аль-Ахли»

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +15871

      Garrincha58 1 час назад

      зачем этот клубный чемпионат нужен ведь и так ясно Челси выиграет его

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