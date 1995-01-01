Фанат «Мидлсбро» ушел праздновать победу над «МЮ», оставив ребенка одного в отеле. Болельщик арестован

Фанат «Мидлсбро» арестован после матча 1/16 финала Кубка Англии против «Манчестер Юнайтед» (1:1; 8:7 по пенальти). Дело в том, что он ушел праздновать, оставив 11-летнего ребенка одного в отеле.

За ребенком экстренно прибыла его мама. Пока она ехала, за малолетним присматривала полиция, а отец в это время праздновал и выпивал.

«Мидлсбро» выступает в Чемпионшипе.

«МЮ» ни разу не побеждал в серии пенальти матчей Кубка Англии.

«Мидлсбро» играл в финале Кубка Англии в 1997 году.

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Кубок Англии. «Манчестер Юнайтед» в серии пенальти вылетел от «Мидлсбро» из Чемпионшипа