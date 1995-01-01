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    Фанат «Мидлсбро» ушел праздновать победу над «МЮ», оставив ребенка одного в отеле. Болельщик арестован

    Фанат «Мидлсбро» арестован после матча 1/16 финала Кубка Англии против «Манчестер Юнайтед» (1:1; 8:7 по пенальти). Дело в том, что он ушел праздновать, оставив 11-летнего ребенка одного в отеле.

    За ребенком экстренно прибыла его мама. Пока она ехала, за малолетним присматривала полиция, а отец в это время праздновал и выпивал.

    • «Мидлсбро» выступает в Чемпионшипе.
    • «МЮ» ни разу не побеждал в серии пенальти матчей Кубка Англии.
    • «Мидлсбро» играл в финале Кубка Англии в 1997 году.

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    Источник: твиттер полиции Стретфорда

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +11991

      Fusballer 37 минут назад

      11-летний ребенок. Это, конечно, но как правило должен быть уже самостоятельным и без проблем оставаться один. Один дома получилась, очередная часть.

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      Рейтинг: +13604

      житель СПб 1 час назад

      Сначала хотел ругать его - но прочитав про возраст "ребенка" - 11 лет, понимаю, что здесь все просто: происки жены (бывшей жены) собирающей компромат для суда. Увы...

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      Рейтинг: +3609

      tarasofka 2 часа назад

      не, ну его можно понять)) тем более, 11-летний ребёнок. уже самостоятельный, в принципе.

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