Фанат «Мидлсбро» ушел праздновать победу над «МЮ», оставив ребенка одного в отеле. Болельщик арестован

Фанат «Мидлсбро» арестован после матча 1/16 финала Кубка Англии против «Манчестер Юнайтед» (1:1; 8:7 по пенальти). Дело в том, что он ушел праздновать, оставив 11-летнего ребенка одного в отеле.

За ребенком экстренно прибыла его мама. Пока она ехала, за малолетним присматривала полиция, а отец в это время праздновал и выпивал.