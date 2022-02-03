Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: узнаете ли вы новый «Манчестер Юнайтед»?
    Тест: узнаете ли вы новый «Манчестер Юнайтед»?
    2 Музыкальный тест: старше футболист или песня?
    Музыкальный тест: старше футболист или песня?
    3 Тест: как хорошо вы понимаете Александра Бубнова
    Тест: как хорошо вы понимаете Александра Бубнова

    Левандовски – о Месси: «В возрасте Роналду ему будет сложнее сохранять прежнюю статистику по голам»

    Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски поделился мнением о форварде «ПСЖ» Лионеле Месси.

    «Для Месси смена клуба, безусловно, была более сложным испытанием, чем для Роналду. Он никогда не играл где-то кроме Испании, никогда не говорил на другом языке. Он столкнулся с языковым барьером.

    От Криштиану другие ожидания, а Месси – игрок иного типа. В возрасте Криштиану ему будет сложнее сохранять прежнюю статистику по голам», – считает Левандовски.

    • В этом сезоне Роналду провел за «МЮ» 23 игры, забил 14 мячей и сделал 3 ассиста.
    • Месси отличился 6 голами и 6 результативными передачами в 18 матчах.

    Левандовски – о Холанде: «Большой потенциал не означает, что игрок станет звездой на многие годы»

    Левандовски: «Возможно, Роналду больше не забьет 60 голов за год, но 30-40 мячей все равно делают разницу»

    Левандовски: «Пришел к выводу, что награда The Best имеет большее значение, чем «Золотой мяч»

    Источник: Bayern & Germany

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    03.02.2022 22:54
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    93617
    #3
    Рубик Докоян
    77207
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68638
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru