Левандовски – о Месси: «В возрасте Роналду ему будет сложнее сохранять прежнюю статистику по голам»

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски поделился мнением о форварде «ПСЖ» Лионеле Месси.
«Для Месси смена клуба, безусловно, была более сложным испытанием, чем для Роналду. Он никогда не играл где-то кроме Испании, никогда не говорил на другом языке. Он столкнулся с языковым барьером.
От Криштиану другие ожидания, а Месси – игрок иного типа. В возрасте Криштиану ему будет сложнее сохранять прежнюю статистику по голам», – считает Левандовски.
- В этом сезоне Роналду провел за «МЮ» 23 игры, забил 14 мячей и сделал 3 ассиста.
- Месси отличился 6 голами и 6 результативными передачами в 18 матчах.
Источник: Bayern & Germany