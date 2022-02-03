Левандовски – о Месси: «В возрасте Роналду ему будет сложнее сохранять прежнюю статистику по голам»

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски поделился мнением о форварде «ПСЖ» Лионеле Месси.

«Для Месси смена клуба, безусловно, была более сложным испытанием, чем для Роналду. Он никогда не играл где-то кроме Испании, никогда не говорил на другом языке. Он столкнулся с языковым барьером.

От Криштиану другие ожидания, а Месси – игрок иного типа. В возрасте Криштиану ему будет сложнее сохранять прежнюю статистику по голам», – считает Левандовски.