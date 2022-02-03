Спортивный директор «Спартака» Лука Каттани прокомментировал отсутствие в заявке на Лигу Европы новичков клуба Ильи Свинова, Даниила Хлусевича, Леона Классена и Данила Пруцева.

«Сохранение российских игроков с большим потенциалом – приоритет клубной стратегии. Разумеется, мы заранее знали, что возможность дозаявки футболистов на стадии плей-офф Лиги Европы ограничена.

Несмотря на это, мы посчитали необходимым придать глубину составу, в том числе с точки зрения задела на будущее. Отказываться от этого процесса из-за еврокубковых ограничений было бы неправильно. Время, необходимое на развитие команды, было бы потеряно», – сказал Каттани.