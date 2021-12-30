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    Каттани: «Сохранение российских игроков с большим потенциалом - приоритет стратегии «Спартака»

    Спортивный директор «Спартака» Лука Каттани прокомментировал отсутствие в заявке на Лигу Европы новичков клуба Ильи Свинова, Даниила Хлусевича, Леона Классена и Данила Пруцева.

    «Сохранение российских игроков с большим потенциалом – приоритет клубной стратегии. Разумеется, мы заранее знали, что возможность дозаявки футболистов на стадии плей-офф Лиги Европы ограничена.

    Несмотря на это, мы посчитали необходимым придать глубину составу, в том числе с точки зрения задела на будущее. Отказываться от этого процесса из-за еврокубковых ограничений было бы неправильно. Время, необходимое на развитие команды, было бы потеряно», – сказал Каттани.

    Отец Классена – о непопадании сына в заявку «Спартака» на ЛЕ: «Немного обидно и жалко, но куда деваться»

    Каттани: «Спартак» повторно заявил Жиго на Лигу Европы и потерял один слот»

    Свинов, Хлусевич, Классен и Пруцев не попали в заявку «Спартака» на Лигу Европы

    Источник: сайт «Спартака»

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    Сегодня, 18:46
    Комментарии5
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    • ...
      Рейтинг: +163

      Demgel 1 час назад

      Одно дело потенциал,другое кровососы бюджета.Слава лимиту, еп то.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2281

      ПалкоВводецъ 1 час назад

      Кто там потенциал? Там у все на пол шестого. Гыгыгы

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5059

      filosof sparty 1 час назад

      Так вот почему Рассказов в составе…А я то думал

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2908

      Бухбух 2 часа назад

      Говоря про игроков с большим потенциалом - уж не Ныряльщика ли он имел в виду?

      2
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      Рейтинг: +11946

      Fusballer > Бухбух 1 час назад

      Реброва с Ещенко

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