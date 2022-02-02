Канделаки станет генеральным директором «ТНТ» (Ксения Собчак)

Экс-генпродюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки станет генеральным директором «ТНТ».

«Тина Канделаки становится вместо Петренко гендиректором «ТНТ». Таки умение зализывать Жарову (гендиректор холдинга «Газпром-медиа» – прим. «Бомбардира») во что-то материализовалось.

Тина, напомню, уже разорилась с продакшном, потом номинальная история с управлением «Матч ТВ» и проекты на ivi, которые полностью провалились. А теперь такой прорыв и рывок.

Поздравляю дорогую подругу!» – написала журналистка Ксения Собчак в телеграме.