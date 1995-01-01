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    Канделаки станет генеральным директором «ТНТ» (Ксения Собчак)

    Экс-генпродюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки станет генеральным директором «ТНТ».

    «Тина Канделаки становится вместо Петренко гендиректором «ТНТ». Таки умение зализывать Жарову (гендиректор холдинга «Газпром-медиа» – прим. «Бомбардира») во что-то материализовалось.

    Тина, напомню, уже разорилась с продакшном, потом номинальная история с управлением «Матч ТВ» и проекты на ivi, которые полностью провалились. А теперь такой прорыв и рывок.

    Поздравляю дорогую подругу!» – написала журналистка Ксения Собчак в телеграме.

    • Канделаки была генеральным продюсером «Матч ТВ» с 2015 по 2021-й год.
    • Позже он была назначена заместителем гендиректора холдинга «Газпром-медиа».

    Источник: телеграм-канал Ксении Собчак

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    Сегодня, 18:59
    Комментарии19
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      Рейтинг: +80

      АлексМак 25 минут назад

      два сапога- пара)))

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      Рейтинг: +80

      vadikrew 33 минуты назад

      Ну вот, теперь на своем месте

      0
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      Рейтинг: +6894

      владимир миронов 40 минут назад

      Вот там ей и место.

      0
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      Рейтинг: +13316

      Skull_Boy 48 минут назад

      Канал и так в очке, а теперь решили его добить

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      Рейтинг: +276

      Suvorov51 1 час назад

      Они достойны друг друга. вот ведь как жизнь крутит. одна политическая бездарь а другая по жизни бездарь а что касается журналистики то проститутки. политики и журналюги это одно целое

      1
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      Рейтинг: +706

      Каменный стояк 1 час назад

      Пиэдa ТНТ....

      0
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      Рейтинг: +13510

      Cleaner 1 час назад

      Сослать их обеих на Колыму и забыть.

      2
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      Рейтинг: +990

      egrrr 1 час назад

      Ксения Собчак журналистка? Что-то новое. Я думал она просто дочка Собчака, живет на пожертвования президента и занимается сплетнями

      2
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      Рейтинг: +5845

      Semenycch 1 час назад

      Если шлюху сделать директором ТВ канала, то этот канал быстро превратится в публичный дом. Что мыс Вами и наблюдаем на примере Матч ТВ.

      5
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      Рейтинг: +206

      Дубина 2 часа назад

      О теперь и ТнТ станет помойкой как и газпром тв(хотя уже канал не о чем)

      2
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      Рейтинг: +15827

      Garrincha58 > Дубина 2 часа назад

      он давно помойка

      4
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