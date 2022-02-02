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  • Канделаки станет генеральным директором «ТНТ» (Ксения Собчак)

Канделаки станет генеральным директором «ТНТ» (Ксения Собчак)

2 февраля 2022, 18:59
20

Экс-генпродюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки станет генеральным директором «ТНТ».

«Тина Канделаки становится вместо Петренко гендиректором «ТНТ». Таки умение зализывать Жарову (гендиректор холдинга «Газпром-медиа» – прим. «Бомбардира») во что-то материализовалось.

Тина, напомню, уже разорилась с продакшном, потом номинальная история с управлением «Матч ТВ» и проекты на ivi, которые полностью провалились. А теперь такой прорыв и рывок.

Поздравляю дорогую подругу!» – написала журналистка Ксения Собчак в телеграме.

  • Канделаки была генеральным продюсером «Матч ТВ» с 2015 по 2021-й год.
  • Позже он была назначена заместителем гендиректора холдинга «Газпром-медиа».

Источник: телеграм-канал Ксении Собчак
Оффтоп Канделаки Тина
Комментарии (20)
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oyabun
1643817925
Такие не тонут.
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zarsm
1643818179
Очень футбольная новость
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rash1959
1643818452
В этой стране ценится иметь очень шершавый язык.
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Hektor 84
1643819686
Писда ТНТ! Хотя канал давно деградировал и с каждым годом все больше пробивает дно. То канал был засран домом2, убрали с эфира эту помойку, так теперь забили эфир тупыми стэндаперами. И бесконечные повторы тнтэшных сериалов просто пис дец какой то. А теперь вообще боюсь представить что будет транслировать канал. Про срач тв уже писал что это дно канал с неадекватами в эфире. Лучший спорт канал был Россия 2.
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egrrr
1643821343
Ксения Собчак журналистка? Что-то новое. Я думал она просто дочка Собчака, живет на пожертвования президента и занимается сплетнями
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владимир миронов
1643825873
Вот там ей и место.
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АлексМак
1643826730
два сапога- пара)))
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ArReal
1643830883
Я по Матч ТВ вместо Кубка Африки и нормальных турниров уже все фильмы с Ван-Даммом и Брюс Ли пересмотрел...Сегодня уже какие ту русские сериалы перед ЦСКА -Эфес начали гнать...Что, теперь уже по ТНТ ждать Стивен Сигал и Марк Дакаскос????вместо Камеди?
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житель СПб
1643832609
Согласен со всеми - развалила хороший канал и хорошую идею; теперь будет разваливать другой канал. Блат и непрофессионализм - это ключевые приметы нашего времени. Очень хочется дожить до момента, когда им всем придет ответка от российского народа...
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zigbert
1643880874
Как ее только угораздило попасть в самый отстойный канал.
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