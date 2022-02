Роберто Карлос возобновит карьеру на один матч. Он сыграет в Пивной лиге Англии

Бывший защитник «Реала» и «Анжи» Роберто Карлос возобновит карьеру на один матч.

По информации BBC, 48-летний бразилец сыграет за команду «Булл ин Барн Юнайтед» в Пивной лиге Англии – любительском соревновании, финансируемым местными пабами.

Команда из Шропшира победила в розыгрыше «трансфера мечты» от eBay. Суть конкурса: клубы платят по 5 фунтов за участие в розыгрыше, а к победителю присоединяется профессиональный футболист.

Роберто Карлос выйдет на поле на замену.

OFFICIAL! The Man, The Myth, The Legend will join Bull In The Barne United for one extraordinary game of football. Dare I say the best Sunday League transfer in history Welcome to Shrewsbury! Welcome to the Bull! #dreamtrasnfer #Transfers #transfernews #TransferWindow pic.twitter.com/dVwGSfJ5LQ