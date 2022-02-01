Роберто Карлос возобновит карьеру на один матч. Он сыграет в Пивной лиге Англии

Бывший защитник «Реала» и «Анжи» Роберто Карлос возобновит карьеру на один матч.

По информации BBC, 48-летний бразилец сыграет за команду «Булл ин Барн Юнайтед» в Пивной лиге Англии – любительском соревновании, финансируемым местными пабами.

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Роберто Карлос выйдет на поле на замену.

Карлос играл за «Интер», «Реал», «Фенербахче» и другие клубы.

Бразилец выступал за «Анжи» с 2011 по 2012-й год.