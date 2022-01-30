Рамос пропустит матч Кубка Франции с «Ниццей» из-за мышечной травмы

Защитник «ПСЖ» Серхио Рамос пропустит матч 1/8 финала Кубка Франции с «Ниццей». Об этом сообщает официальный сайт парижан.

У 35-летнего игрока мышечное повреждение, которое он получил на тренировке.

Испанец в ближайшее время будет повторно обследован.

Рамос перешел в «ПСЖ» летом из «Реала».

Он провел за команду 4 матча в Лиге 1.

В прошлой игре против «Реймса» он забил гол.

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