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    Рамос пропустит матч Кубка Франции с «Ниццей» из-за мышечной травмы

    Защитник «ПСЖ» Серхио Рамос пропустит матч 1/8 финала Кубка Франции с «Ниццей». Об этом сообщает официальный сайт парижан.

    У 35-летнего игрока мышечное повреждение, которое он получил на тренировке.

    Испанец в ближайшее время будет повторно обследован.

    • Рамос перешел в «ПСЖ» летом из «Реала».
    • Он провел за команду 4 матча в Лиге 1.
    • В прошлой игре против «Реймса» он забил гол.

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    Источник: сайт «ПСЖ»

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