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    «Химки» представили новый клубный стиль

    «Химки» презентовали новый клубный стиль в честь своего 25-летия. Клуб был основан 30 января 1997 года.

    «Мы поздравляем наших болельщиков, сотрудников клуба, футболистов, тренерский штаб и всех, кто был неразрывно связан с историей «Химок».

    К юбилейному дню рождения клуб разработал новый фирменный стиль, который украсит социальные сети и официальный сайт клуба во второй части сезона РПЛ.

    Центральное место в новом дизайне занимают римские цифры XXV и элементы космоса, связанные с основными предприятиями ракетно-космической промышленности городского округа Химки. Большое внимание уделено отрисовке цифр «XX». Кроме первоначального значения, «X» визуально ассоциируется с «Химками» и одной из главных достопримечательностей города – монументом «Противотанковые ежи», – написала пресс-служба «Химок».

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    Источник: инстаграм «Химок»

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