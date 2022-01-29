Головин – в заявке «Монако» на матч с «Лансом». Он не играл больше месяца

«Монако» огласил список футболистов, которые будут включены в заявку на матч 1/8 финала Кубка Франции против «Ланса». В него попал россиянин Александр Головин.

Он уже неделю тренируется в общей группе.

В этом сезоне Головин забил 3 гола и сделал 5 ассистов в 23 играх.

Он не выходит на поле с 19 декабря.

Матч с «Лансом» состоится завтра, 30 января.

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