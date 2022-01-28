Президент «Урала» Иванов: «Думаю, мы подпишем Шатова»

Президент «Урала» Григорий Иванов допустил, что в скором времени с полузащитником Олегом Шатовым будет заключен контракт.

«Мы на сборы его и звали, чтобы обсудить возможное подписание контракта, чтобы он остался у нас играть. Тренируется он хорошо, в полную силу.

Думаю, что мы подпишем его. Будем стараться и все для этого сделаем. Все зависит от того, как он будет себя чувствовать, какие у него будут предложения. Пока что он с нами. Думаю, что с нами и останется», – сказал Иванов.

31-летний Шатов в ноябре приостановил карьеру.

В связи с этим он расторг контракт с «Рубином».

За «Урал» хавбек выступал с 2007 по 2011 год.

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