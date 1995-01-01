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    Президент «Урала» Иванов: «Думаю, мы подпишем Шатова»

    Президент «Урала» Григорий Иванов допустил, что в скором времени с полузащитником Олегом Шатовым будет заключен контракт.

    «Мы на сборы его и звали, чтобы обсудить возможное подписание контракта, чтобы он остался у нас играть. Тренируется он хорошо, в полную силу.

    Думаю, что мы подпишем его. Будем стараться и все для этого сделаем. Все зависит от того, как он будет себя чувствовать, какие у него будут предложения. Пока что он с нами. Думаю, что с нами и останется», – сказал Иванов.

    • 31-летний Шатов в ноябре приостановил карьеру.
    • В связи с этим он расторг контракт с «Рубином».
    • За «Урал» хавбек выступал с 2007 по 2011 год.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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