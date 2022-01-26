Шатов сыграл за «Урал» впервые за 11 лет

Полузащитник Олег Шатов поучаствовал в товарищеском матче «Урала» против армянского «Пюника» (1:1). Это его первый выход на поле в составе команды с 2011 года.
Шатов тренируется с «Уралом», но контракта с клубом у него нет.
- Шатов расторг контракт с «Рубином» и стал свободным агентом.
- Игрок выступал на ЧМ-2014.
- Шатов выступал за «Урал» с 2007 по 2011 год.
Это не сон! Олег Шатов вновь в футболке родного клуба pic.twitter.com/MELoFDtBuR— ФК Урал (@FCURAL) January 26, 2022
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