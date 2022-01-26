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    Шатов сыграл за «Урал» впервые за 11 лет

    Полузащитник Олег Шатов поучаствовал в товарищеском матче «Урала» против армянского «Пюника» (1:1). Это его первый выход на поле в составе команды с 2011 года.

    Шатов тренируется с «Уралом», но контракта с клубом у него нет.

    • Шатов расторг контракт с «Рубином» и стал свободным агентом.
    • Игрок выступал на ЧМ-2014.
    • Шатов выступал за «Урал» с 2007 по 2011 год.

    Шатов: «Кайфую, играя в футбол без контракта и зарплаты»

    Григорий Иванов: «У Шатова «пожизненный» контракт с «Уралом». Еще мальчиком говорил, что будет заканчивать здесь»

    Шатов – о решении приостановить карьеру: «Я не восстанавливался, а мучился»

    Источник: твиттер «Урала»

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    26.01.2022 22:15
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