Шатов сыграл за «Урал» впервые за 11 лет

Полузащитник Олег Шатов поучаствовал в товарищеском матче «Урала» против армянского «Пюника» (1:1). Это его первый выход на поле в составе команды с 2011 года.

Шатов тренируется с «Уралом», но контракта с клубом у него нет.

Шатов расторг контракт с «Рубином» и стал свободным агентом.

Игрок выступал на ЧМ-2014.

Шатов выступал за «Урал» с 2007 по 2011 год.

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