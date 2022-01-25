Шатов: «Кайфую, играя в футбол без контракта и зарплаты»

Полузащитник Олег Шатов, приостановивший карьеру в 31 год, высказался о своих перспективах в «Урале».
– С Шалимовым на данный момент относительно игровых перспектив в «Урале» тоже не общались?
– Нет. Ну а как тренер будет общаться с футболистом, если у него нет действующего контракта?
Прекрасно понимаю Игоря Михайловича, что в каких-то упражнениях я участвую, например, в «квадратах», а в тактике – нет. Потому что тренеру тоже нужна какая-то гарантия и определенность насчет футболиста. Поэтому я и не задаю ему вопросы: «Почему не я?»
Когда станет понятно, что можно рассчитывать на футболиста Шатова, тогда, наверное, и будут какие-то разговоры.
– Когда это будет понятно?
– Не знаю, я по-прежнему кайфую, играю в футбол без контракта и зарплаты. Просто приехал, играю с ребятами, получаю удовольствие.
Не знаю, может, будет определенность, а может, и не будет. Может, вообще это интервью окажется зря, и я через неделю скажу: «Нет, ребят, все. Я понял – поеду домой, всем спасибо, до свидания. Финита ля комедия – песенка спета».
- Шатов расторг контракт с «Рубином» и стал свободным агентом.
- Он тренируется на сборах «Урала».
- Шатов выступал за «Урал» с 2007 по 2011 год.
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