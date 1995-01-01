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    Шатов: «Кайфую, играя в футбол без контракта и зарплаты»

    Полузащитник Олег Шатов, приостановивший карьеру в 31 год, высказался о своих перспективах в «Урале».

    – С Шалимовым на данный момент относительно игровых перспектив в «Урале» тоже не общались?

    – Нет. Ну а как тренер будет общаться с футболистом, если у него нет действующего контракта?

    Прекрасно понимаю Игоря Михайловича, что в каких-то упражнениях я участвую, например, в «квадратах», а в тактике – нет. Потому что тренеру тоже нужна какая-то гарантия и определенность насчет футболиста. Поэтому я и не задаю ему вопросы: «Почему не я?»

    Когда станет понятно, что можно рассчитывать на футболиста Шатова, тогда, наверное, и будут какие-то разговоры.

    – Когда это будет понятно?

    – Не знаю, я по-прежнему кайфую, играю в футбол без контракта и зарплаты. Просто приехал, играю с ребятами, получаю удовольствие.

    Не знаю, может, будет определенность, а может, и не будет. Может, вообще это интервью окажется зря, и я через неделю скажу: «Нет, ребят, все. Я понял – поеду домой, всем спасибо, до свидания. Финита ля комедия – песенка спета».

    • Шатов расторг контракт с «Рубином» и стал свободным агентом.
    • Он тренируется на сборах «Урала».
    • Шатов выступал за «Урал» с 2007 по 2011 год.

    Григорий Иванов: «У Шатова «пожизненный» контракт с «Уралом». Еще мальчиком говорил, что будет заканчивать здесь»

    Шатов – о решении приостановить карьеру: «Я не восстанавливался, а мучился»

    Источник: «Матч ТВ»

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