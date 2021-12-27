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    Ибрагимович: «Посоветовал Мбаппе перейти в «Реал»

    Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович дал совет по будущему игроку «ПСЖ» Килиану Мбаппе. По мнению шведа, самому дорогому футболиста мира следует уйти в «Реал».

    «Будущее Килиана зависит от его желаний и мыслей. Я бы на его месте ушел из «ПСЖ». Все клубы должны хотеть Мбаппе. Когда он сам обратился ко мне за советом, я рекомендовал перейти в «Реал», – сказал Ибрагимович.

    • Летом Мбаппе будет свободным агентом.
    • Он действующий чемпион мира.
    • Ибрагимович тоже выступал за «ПСЖ».

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    Источник: Goal

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