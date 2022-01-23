Главные новости дня. Азмун летом перейдет в «Байер»; «Локомотив» подписал Изидора

Египет – Сенегал и другие пары африканских стыков за ЧМ-2022.
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Часть молодых игроков «МЮ» недовольны Роналду (The Athletic).
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«Химки», «Ахмат» и «Сочи» – претенденты на Деспотовича («СЭ»).
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Матч «Зенит» – «Ботев» завершился досрочно из-за драки.
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Помощник Путина Левитин встретится с руководителями клубов РПЛ.
Источник: Бомбардир.ру