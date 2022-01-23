Главные новости дня. Азмун летом перейдет в «Байер»; «Локомотив» подписал Изидора

Египет – Сенегал и другие пары африканских стыков за ЧМ-2022.

«Крылья» договорились с «Рубином» об аренде Ивана Игнатьева («СЭ»).

Часть молодых игроков «МЮ» недовольны Роналду (The Athletic).

«Зенит» может подписать бразильца Алберто в начале февраля.

«Химки», «Ахмат» и «Сочи» – претенденты на Деспотовича («СЭ»).

Официально: форвард «Монако» Изидор перешел в «Локомотив».

Матч «Зенит» – «Ботев» завершился досрочно из-за драки.

Новичок «Спартака» Николсон – о своем прошлом: «Тусовался с гангстерами, ходил с пушкой».

«Байер» объявил о летнем трансфере Азмуна.

Помощник Путина Левитин встретится с руководителями клубов РПЛ.