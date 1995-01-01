Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест на внимательность: помните ли вы спонсоров на майках
    Тест на внимательность: помните ли вы спонсоров на майках
    2 Тест: кто станет чемпионом России?
    Тест: кто станет чемпионом России?
    3 Тест: что вам подарят на Новый год?
    Тест: что вам подарят на Новый год?

    Главные новости дня. Азмун летом перейдет в «Байер»; «Локомотив» подписал Изидора

    Египет – Сенегал и другие пары африканских стыков за ЧМ-2022.

    «Крылья» договорились с «Рубином» об аренде Ивана Игнатьева («СЭ»).

    Часть молодых игроков «МЮ» недовольны Роналду (The Athletic).

    «Зенит» может подписать бразильца Алберто в начале февраля.

    «Химки», «Ахмат» и «Сочи» – претенденты на Деспотовича («СЭ»).

    Официально: форвард «Монако» Изидор перешел в «Локомотив».

    Матч «Зенит» – «Ботев» завершился досрочно из-за драки.

    Новичок «Спартака» Николсон – о своем прошлом: «Тусовался с гангстерами, ходил с пушкой».

    «Байер» объявил о летнем трансфере Азмуна.

    Помощник Путина Левитин встретится с руководителями клубов РПЛ.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 02:03
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    93216
    #3
    Рубик Докоян
    77207
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68578
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru