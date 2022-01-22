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    Помощник Путина Левитин встретится с руководителями клубов РПЛ

    Игорь Левитин, помощник президента России Владимира Путина и член попечительского совета РФС, на следующей неделе проведет совещание с руководителями клубов РПЛ. Она назначена на 26 января.

    Круг вопросов, которые обсудят функционеры, не сообщается.

    • 69-летний Левитин занимает должность помощника Путина с 2013 года.
    • В 2004-2012 годах он был министром транспорта.
    • Левитин входит в президентский совет Международной федерации настольного тенниса.

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    Источник: «Чемпионат»

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    22.01.2022 23:25
    Комментарии26
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      Рейтинг: +15760

      Garrincha58 2 часа назад

      тут и так все вопросы на виду первый о паспортах болельщика и второй о лимите даст им свои то есть хозяина указания и те примут как должное вот и вся встреча

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      Рейтинг: +9232

      Alekxei Z. 2 часа назад

      Походу этот товарищщщщч из когорты питерских гениев, типа Мутко.
      Они везде успешны !!!!
      Им хоть футбол , хоть настольный теннис , хоть министерство строительства или транспорта, поХХХ.
      Эти люди достояние путинской России, пробу ставить уже некуда !!!

      0
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      Рейтинг: +8787

      САДЫЧОК 3 часа назад

      Что можно обсуждать со стариком 69 ти лет ?! Ему , нужно дома сидеть пердеть и чай пить !

      0
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      Рейтинг: +27945

      silver29 4 часа назад

      Поздравляю владельца сенита с присвоением звания героя газовой трубы.

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      Рейтинг: +298

      v.v.navashinsky 5 часов назад

      Встретится"для галочки",мол смотрите,Кремль переживает за Российский футбол.А этот самый Левитин хоть что то понимает в футболе???И кто он вообще,этот самый Левитин.Наверное,один из бывших телохранителей Путина.

      0
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      Рейтинг: +1787

      DMитрий 8 часов назад

      Круг вопросов, которые обсудят функционеры, не сообщается... - мля, а для чего тогда весь этот кипешь!?

      0
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      Рейтинг: +2600

      Enter2006 9 часов назад

      У бункерного видимо всё "стабильно" в стране, заняться нечем, и ему скучно, снова нос суёт куда не надо... А то что лезет куда не попадя через своих вассалов, чтобы если что сказать что "я не причём" - не новость.

      0
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      Рейтинг: +57062

      portero 12 часов назад

      Добра не жди, от этих *****

      5
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      Рейтинг: +21

      Пантелеев > portero 12 часов назад

      Еще один эффективный менеджер Путина взялся за футбол, чтобы похоронить его окончательно.

      2
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      Рейтинг: +18578

      derrik2000 12 часов назад

      "Круг вопросов, которые обсудят функционеры, не сообщается."

      Да уже понятно всё: просил своими нелицеприятными высказываниями в адрес клуба из родного для обнулённого города не мешать последнему и в будущем сезоне представлять Россию в Лиге Чемпионов. )))
      Других нерешённых вопросов обнулёныш на горизонте не видит.

      4
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      Рейтинг: +20272

      JTherry > derrik2000 12 часов назад

      "...из родного для "обнулённого" города..."
      Г.Орлов говорит, что в Питере невозможно ходить по тротуарам из-за гололеда, опять же "сосули" висят на крышах (лазер не подвезли)), город запущен (хотя для бомжей это сущая ерунда), а Беглов не управленец в принципе - в городе много насущных вопросов, которые необходимо решать, даже Шнур "прошелся" по данному вопросу, как полагается с матерком...)

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      Рейтинг: +777

      Vitaga > JTherry 8 часов назад

      беглов это вообще цирк с ушами....

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      Рейтинг: +3318

      minaev23 12 часов назад

      У него помошников больше чем бл... е нет слов

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