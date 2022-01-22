Помощник Путина Левитин встретится с руководителями клубов РПЛ

Игорь Левитин, помощник президента России Владимира Путина и член попечительского совета РФС, на следующей неделе проведет совещание с руководителями клубов РПЛ. Она назначена на 26 января.
Круг вопросов, которые обсудят функционеры, не сообщается.
- 69-летний Левитин занимает должность помощника Путина с 2013 года.
- В 2004-2012 годах он был министром транспорта.
- Левитин входит в президентский совет Международной федерации настольного тенниса.
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Источник: «Чемпионат»