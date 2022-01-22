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  • Помощник Путина Левитин встретится с руководителями клубов РПЛ

Помощник Путина Левитин встретится с руководителями клубов РПЛ

22 января 2022, 23:25
25

Игорь Левитин, помощник президента России Владимира Путина и член попечительского совета РФС, на следующей неделе проведет совещание с руководителями клубов РПЛ. Она назначена на 26 января.

Круг вопросов, которые обсудят функционеры, не сообщается.

  • 69-летний Левитин занимает должность помощника Путина с 2013 года.
  • В 2004-2012 годах он был министром транспорта.
  • Левитин входит в президентский совет Международной федерации настольного тенниса.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Путин Владимир
Комментарии (25)
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Vitaga
1642886511
бывшие охранники путина служат губернаторами.. министрами... почти по Ленину...любая кухарка может управлять государством... министр транспорта.. настольный теннис... нормально чё... удивляться нечему уже. отсюда и футбол такой.... еще и возраст... скоро будет как в Политбюро а потом парад лафетов
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NewLife
1642887241
Таким образом, его патрон наконец-то узнает, сколько клубов в РПЛ, и сколько бабла потрачено на бомжарню и ее фармы.
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Борисыч1
1642887990
Приказывает Зенит на 1 место пропустить.
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JTherry
1642888098
что госчиновник может обсуждать с руководителями клубов РПЛ, пусть даже многие из них находятся на госфинансировании..? в уставе УЕФА указано, что футбольные лиги должны быть независимы от государства... так какого же рожна помпрез сует свой нос в футбол, только хуже делая футболу... ведь суть встречи ясна, как божий день - Fan ID и, может быть, лимит на легионеров... через руководителей клубов попытается донести, какую заботу проявляет президент о порядке на стадионах, какая польза от этой картонки на груди, в свете отказов фанатских группировок от посещения матчей на стадионах, и будет убеждать их, что лимит важен для участия футбольной сборной в Олимпиаде...)
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Plyash
1642888150
Ему помощник нужен по вопросам попечительства клубов РПЛ? А по вопросам попечительства больных детишек и помощи их родителям ему помощник не нужен?
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deinego77@yandex.ru
1642888526
У него помошников больше чем бл... е нет слов
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derrik2000
1642888930
"Круг вопросов, которые обсудят функционеры, не сообщается." Да уже понятно всё: просил своими нелицеприятными высказываниями в адрес клуба из родного для обнулённого города не мешать последнему и в будущем сезоне представлять Россию в Лиге Чемпионов. ))) Других нерешённых вопросов обнулёныш на горизонте не видит.
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portero
1642889580
Добра не жди, от этих *****
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САДЫЧОК
1642921289
Что можно обсуждать со стариком 69 ти лет ?! Ему , нужно дома сидеть пердеть и чай пить !
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zigbert
1642943568
Что могут предложить далекие от футбола люди?
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