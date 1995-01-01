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    Бундеслига. «Боруссия» Д победила «Хоффенхайм», «Байер» разгромил «Аугсбург» и другие результаты

    Дортмундская «Боруссия» сократила отставание от «Баварии» в таблице чемпионата Германии до трех очков. Дортмундцы переиграли на выезде «Хоффенхайм».

    «Байер», идущий на третьем месте, разгромил «Аугсбург». Голкипер леверкузенцев Андрей Лунев травмирован.

    Германия. Бундеслига. 20-й тур

    Байер – Аугсбург – 5:1 (2:0)

    Голы: 1:0 – Беллараби, 9; 2:0 – Диаби, 24; 2:1 – Майер, 63; 3:1 – Диаби, 65; 4:1 – Диаби, 69; 5:1 – Аларио, 81.

    Боруссия М – Унион – 1:2 (1:1)

    Голы: 0:1 – Крузе, 18 (с пенальти); 1:1 – Коне, 40; 1:2 – Крузе, 84.

    Фрайбург – Штутгарт – 2:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Ито, 37 (в свои ворота); 2:0 – Шаде, 72.

    Хоффенхайм – Боруссия Д – 2:3 (1:1)

    Голы: 0:1 – Холанд, 6; 1:1 – Крамарич, 45+1; 1:2 – Ройс, 58; 1:3 – Раум, 66 (в свои ворота); 2:3 – Раттер, 77.

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    Источник: Бомбардир.ру

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