Гави подпишет новый контракт с «Барсой» до 2026 года. Отступные – 1 миллиард (COPE)

Полузащитник «Барселоны» Гави близок к продлению контракта с каталонским клубом.

По информации COPE, новое соглашение 17-летнего испанца с «Барсой» будет рассчитано до 2026 года. В контракте будут прописаны отступные в размере 1 миллиарда евро.

Гави забил 1 гол и сделал 3 ассиста в 17 матчах сезона Примеры.

Испанец – воспитанник «Барсы».

Его рыночная стоимость – 40 миллионов евро.

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