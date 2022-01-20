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    Гави подпишет новый контракт с «Барсой» до 2026 года. Отступные – 1 миллиард (COPE)

    Полузащитник «Барселоны» Гави близок к продлению контракта с каталонским клубом.

    По информации COPE, новое соглашение 17-летнего испанца с «Барсой» будет рассчитано до 2026 года. В контракте будут прописаны отступные в размере 1 миллиарда евро.

    • Гави забил 1 гол и сделал 3 ассиста в 17 матчах сезона Примеры.
    • Испанец – воспитанник «Барсы».
    • Его рыночная стоимость – 40 миллионов евро.

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    Источник: COPE

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    20.01.2022 16:13
    Комментарии7
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      Рейтинг: +182

      Lipatoff 4 часа назад

      Будущее Барселоны... парень характерный и целеустремлённый

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1427

      СуперПАВ9 5 часов назад

      Кому он на хрен нужен бесплатно?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +712

      jek718875 6 часов назад

      Скоро "ФИОРЕНТИНА" даст миллиард, чтоб КОКОШУ забрали

      0
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    • ...
      Рейтинг: +747

      Vitaga 9 часов назад

      пиар игрока просто. потом продадут

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +276

      3meeeD 9 часов назад

      Ещё бы какого нибудь Биньесту Шпесси и будет,почти как старая Барса

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4017

      Бомбардиръ 9 часов назад

      Почему один миллиард, а не два?

      2
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      Рейтинг: +1356

      Parham > Бомбардиръ 9 часов назад

      Потому-что ещё не кого не продали-купили за один!! Как только кто-то у кого-то купит-продаст - будут и по 2 или 3 млрд стоить!!

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