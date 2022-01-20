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  • Гави подпишет новый контракт с «Барсой» до 2026 года. Отступные – 1 миллиард (COPE)

Гави подпишет новый контракт с «Барсой» до 2026 года. Отступные – 1 миллиард (COPE)

20 января 2022, 16:13
6

Полузащитник «Барселоны» Гави близок к продлению контракта с каталонским клубом.

По информации COPE, новое соглашение 17-летнего испанца с «Барсой» будет рассчитано до 2026 года. В контракте будут прописаны отступные в размере 1 миллиарда евро.

  • Гави забил 1 гол и сделал 3 ассиста в 17 матчах сезона Примеры.
  • Испанец – воспитанник «Барсы».
  • Его рыночная стоимость – 40 миллионов евро.

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Источник: COPE
Испания. Примера Барселона Гави
Комментарии (6)
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3meeeD
1642687041
Ещё бы какого нибудь Биньесту Шпесси и будет,почти как старая Барса
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Vitaga
1642687627
пиар игрока просто. потом продадут
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jek718875
1642697432
Скоро "ФИОРЕНТИНА" даст миллиард, чтоб КОКОШУ забрали
Ответить
Lipatoff
1642705831
Будущее Барселоны... парень характерный и целеустремлённый
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Hektor 84
1642759153
Потом будут рады если кто то хотя бы 10 лямов даст
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