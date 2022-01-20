Гави подпишет новый контракт с «Барсой» до 2026 года. Отступные – 1 миллиард (COPE)

Полузащитник «Барселоны» Гави близок к продлению контракта с каталонским клубом.
По информации COPE, новое соглашение 17-летнего испанца с «Барсой» будет рассчитано до 2026 года. В контракте будут прописаны отступные в размере 1 миллиарда евро.
- Гави забил 1 гол и сделал 3 ассиста в 17 матчах сезона Примеры.
- Испанец – воспитанник «Барсы».
- Его рыночная стоимость – 40 миллионов евро.
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Источник: COPE