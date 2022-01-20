Агент Тюкавина: «Спартак», ЦСКА и «Зенит» предлагали больше денег. Костя сказал: «В России подпишу контракт только с «Динамо»

Алексей Сафонов, агент форварда «Динамо» Константина Тюкавина, прокомментировал появление в сети детской фотографии нападающего в футболке «Спартака».

«Это Чельстрема футболка, родителям друзья подарили. У Тюкавина были предложения от «Спартака», ЦСКА и «Зенита». Костя мог получать больше денег, но сразу сказал: «Я буду подписывать контракт в России только с «Динамо».

Костя умный нормальный парень, у него нормальная голова на плечах. Журналист его просто подставил. Чувство юмора не надо терять. Мы всегда ищем черную кошку, где ее нет», – сказал Сафонов.

Тюкавин, говоря о «Спартаке», сказал, что ему никогда не нравился красный цвет.

В сети тут же появилось детское фото игрока в футболке «Спартака».

«Динамо» в шуточной форме обыграло появление этого фото, назвав его фотошопом.

Агент Тюкавина: «Костю из роддома забирали в красном чепчике. Давайте за это еще осудим»