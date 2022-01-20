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  • Агент Тюкавина: «Спартак», ЦСКА и «Зенит» предлагали больше денег. Костя сказал: «В России подпишу контракт только с «Динамо»

Агент Тюкавина: «Спартак», ЦСКА и «Зенит» предлагали больше денег. Костя сказал: «В России подпишу контракт только с «Динамо»

20 января 2022, 13:32
13

Алексей Сафонов, агент форварда «Динамо» Константина Тюкавина, прокомментировал появление в сети детской фотографии нападающего в футболке «Спартака».

«Это Чельстрема футболка, родителям друзья подарили. У Тюкавина были предложения от «Спартака», ЦСКА и «Зенита». Костя мог получать больше денег, но сразу сказал: «Я буду подписывать контракт в России только с «Динамо».

Костя умный нормальный парень, у него нормальная голова на плечах. Журналист его просто подставил. Чувство юмора не надо терять. Мы всегда ищем черную кошку, где ее нет», – сказал Сафонов.

  • Тюкавин, говоря о «Спартаке», сказал, что ему никогда не нравился красный цвет.
  • В сети тут же появилось детское фото игрока в футболке «Спартака».
  • «Динамо» в шуточной форме обыграло появление этого фото, назвав его фотошопом.

Агент Тюкавина: «Костю из роддома забирали в красном чепчике. Давайте за это еще осудим»

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Динамо ЦСКА Спартак Зенит Тюкавин Константин
Комментарии (13)
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R_a_i_n
1642676296
Отсюда следует вывод, что никто ничего не предлагал Тюкавину и что агент у него ипанутый. Ни одного сильного сезона у человека, а пафоса как у Зюбы на известном видео!
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Давид59
1642676349
Когда молодой футболист выбирает футбол, а не деньги вызывает только уважение.
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vladimir-7
1642678167
Агент, сообщи нам, когда эти три команды предлагали Тюкавину перейти к ним, чтобы не быть голословным и не искать "черную кошку там, где её нет".
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paracetamol
1642679454
Вот на этом тебя менты и поймают, зарплату заморозят. На дураках, как говорится, воду возят!
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NewLife
1642686107
Заткнись, наконец, со своим ноунеймом задолбал уже.
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portero
1642687259
Да рады мы за него, только пусть прогрессирует, а не почивает на лаврах, пока слабоват парень хочется посолиднее игры ..
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мы_не_рабы
1642687487
Вы на пару выдаёте перлы, а журналисты - виноваты! Как в песне : "Что-то с памятью моей стало, всё что было не со мной -помню".
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ilichkadr
1642693239
Меня царицей соблазняли, но не поддался я. С вoстoргoм предаюсь в руки родной милиции. Надеюсь на нее и уповаю.
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волчарик
1642708611
По сравнению с папой пока никто,зато столько новостей.
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Hektor 84
1642758473
Пиз да бол ваш Костя! Где больше дадут туда и побежит. А агенту отвалят куш пожирнее он сам его туда отнесет.
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