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    Агент Тюкавина: «Спартак», ЦСКА и «Зенит» предлагали больше денег. Костя сказал: «В России подпишу контракт только с «Динамо»

    Алексей Сафонов, агент форварда «Динамо» Константина Тюкавина, прокомментировал появление в сети детской фотографии нападающего в футболке «Спартака».

    «Это Чельстрема футболка, родителям друзья подарили. У Тюкавина были предложения от «Спартака», ЦСКА и «Зенита». Костя мог получать больше денег, но сразу сказал: «Я буду подписывать контракт в России только с «Динамо».

    Костя умный нормальный парень, у него нормальная голова на плечах. Журналист его просто подставил. Чувство юмора не надо терять. Мы всегда ищем черную кошку, где ее нет», – сказал Сафонов.

    • Тюкавин, говоря о «Спартаке», сказал, что ему никогда не нравился красный цвет.
    • В сети тут же появилось детское фото игрока в футболке «Спартака».
    • «Динамо» в шуточной форме обыграло появление этого фото, назвав его фотошопом.

    Агент Тюкавина: «Костю из роддома забирали в красном чепчике. Давайте за это еще осудим»

    Источник: «Матч ТВ»

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    20.01.2022 13:32
    Комментарии13
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      Рейтинг: +2264

      волчарик 3 часа назад

      По сравнению с папой пока никто,зато столько новостей.

      0
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      Рейтинг: +13112

      Cleaner 5 часов назад

      Дурашка... Если хочешь титулов, БЕГИ из Динамо!!!

      0
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      Рейтинг: +14861

      Persona_non_Grata 6 часов назад

      Да кто такой этот Тюкавин ??? На следующий год может мы вообще про него и не вспомним .

      0
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      Рейтинг: +13543

      ilichkadr 7 часов назад

      Меня царицей соблазняли, но не поддался я. С вoстoргoм предаюсь в руки родной милиции. Надеюсь на нее и уповаю.

      2
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      Рейтинг: +4019

      мы_не_рабы 9 часов назад

      Вы на пару выдаёте перлы, а журналисты - виноваты! Как в песне : "Что-то с памятью моей стало, всё что было не со мной -помню".

      2
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      Рейтинг: +56941

      portero 9 часов назад

      Да рады мы за него, только пусть прогрессирует, а не почивает на лаврах, пока слабоват парень хочется посолиднее игры ..

      1
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      Рейтинг: +12479

      NewLife 9 часов назад

      Заткнись, наконец, со своим ноунеймом задолбал уже.

      0
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      Рейтинг: +15364

      paracetamol 11 часов назад

      Вот на этом тебя менты и поймают, зарплату заморозят. На дураках, как говорится, воду возят!

      1
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      Рейтинг: +15364

      paracetamol 11 часов назад

      В Зенит ни в коем случае! Туп, мазила и вообще Соколов куда лучше!

      0
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      Рейтинг: +24133

      vladimir-7 11 часов назад

      Агент, сообщи нам, когда эти три команды предлагали Тюкавину перейти к ним, чтобы не быть голословным и не искать "черную кошку там, где её нет".

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