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    Агент Бензема: «Не включить Карима в сборную года – неуважение к футболу»

    Карим Джазири, агент форварда «Реала» Карима Бензема, остался недоволен тем, что 34-летний француз не попал в символическую сборную года по версии ФИФА.

    «Не включить Бензема в число лучших 11 игроков года – это неуважение к футболу.

    Но мы и так знаем, что футбол уже давно заботит ФИФА меньше всего», – написал Джазири в твиттере.

    • Француз забил 24 гола и отдал 9 ассистов в 27 матчах за клуб в этом сезоне.
    • Он занял 4-е место в голосовании за «Золотой мяч».

    Левандовски, Холанд, Месси и Роналду – в символической сборной года от ФИФА

    Источник: твиттер Карима Джазири

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    18.01.2022 07:59
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +67330

      portero 18 января 2022, 13:47

      Там абонементы у Месси и Рональду, хотя в отнешении последнего сезона Месси, совсем не заслуживает, но куплен абонемент на года....

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    • ...
      Рейтинг: +715

      pele1981 18 января 2022, 10:33

      Карим, вообще-то, сделал больше, чем какой-то "великий" гном!

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