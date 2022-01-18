Агент Бензема: «Не включить Карима в сборную года – неуважение к футболу»

Там абонементы у Месси и Рональду, хотя в отнешении последнего сезона Месси, совсем не заслуживает, но куплен абонемент на года....
Карим Джазири, агент форварда «Реала» Карима Бензема, остался недоволен тем, что 34-летний француз не попал в символическую сборную года по версии ФИФА.
«Не включить Бензема в число лучших 11 игроков года – это неуважение к футболу.
Но мы и так знаем, что футбол уже давно заботит ФИФА меньше всего», – написал Джазири в твиттере.
- Француз забил 24 гола и отдал 9 ассистов в 27 матчах за клуб в этом сезоне.
- Он занял 4-е место в голосовании за «Золотой мяч».
Левандовски, Холанд, Месси и Роналду – в символической сборной года от ФИФА