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    «Барселона» поздравила «Реал» с победой в Суперкубке Испании

    «Реал» победил «Атлетик» (2:0) в финале Суперкубка Испании и выиграл турнир.

    С добытым трофеем мадридцев поздравила «Барселона».

    «Поздравляем «Реал» с титулом», – говорится в публикации каталонского клуба в твиттере.

    • «Барса» в 1/2 финала Суперкубка уступила «Реалу» со счетом 2:3.
    • «Реал» выиграл этот турнир в 12-й раз, у «Барселоны» 13 побед.
    • По общему числу трофеев 96:95 в пользу каталонцев.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер «Барселоны»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1217

      СуперПАВ9 24 минуты назад

      Барселоне только и остается только как поздравлять

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