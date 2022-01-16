«Барселона» поздравила «Реал» с победой в Суперкубке Испании

Барселоне только и остается только как поздравлять
«Реал» победил «Атлетик» (2:0) в финале Суперкубка Испании и выиграл турнир.
С добытым трофеем мадридцев поздравила «Барселона».
«Поздравляем «Реал» с титулом», – говорится в публикации каталонского клуба в твиттере.
- «Барса» в 1/2 финала Суперкубка уступила «Реалу» со счетом 2:3.
- «Реал» выиграл этот турнир в 12-й раз, у «Барселоны» 13 побед.
- По общему числу трофеев 96:95 в пользу каталонцев.
Congratulations @realmadriden for the Super Cup title— FC Barcelona (@FCBarcelona) January 16, 2022