Английская Премьер-лига назвала лучшего футболиста по итогам декабря.

Награду получил вингер «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг.

В прошлом месяце игрок забил пять голов и сделал один ассист в пяти матчах АПЛ.

Для Стерлинга это третий подобный приз в карьере.

PLAYER OF THE MONTH@sterling7 has been voted the @premierleague Player of the Month for December! #ManCity pic.twitter.com/aBEl7HXWEE