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    «Сити» обязан побеждать «Челси»: 1хСтавка дает на их победу 1,71

    Сегодня состоится центральный матч 22-го тура АПЛ, в котором сыграют «Манчестер Сити» и «Челси». Игра пройдет на стадионе «Этихад», начало – в 15:30 по московскому времени.

    1хСтавка считает «Сити» фаворитом этой встречи – клуб уверенно лидирует в чемпионате, опережая «Челси» на десять очков. В матче первого круга команда Хосепа Гвардиолы победила лондонцев на их поле со счетом 1:0.

    Коэффициенты:

    • победа «Манчестер Сити» – 1,71
    • ничья – 3,94
    • победа «Челси» – 5,3

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    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 11:35
    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +1154

      СуперПАВ9 58 минут назад

      Я за Челси давайте ребя грохнете лысыго физрука

      0
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    • ...
      Рейтинг: +12950

      Cleaner 1 час назад

      50 на 50.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +56622

      portero 2 часа назад

      Челси с этим не согласится и отстоит ничейку. Они могут это сделать...

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