«Сити» обязан побеждать «Челси»: 1хСтавка дает на их победу 1,71

Сегодня состоится центральный матч 22-го тура АПЛ, в котором сыграют «Манчестер Сити» и «Челси». Игра пройдет на стадионе «Этихад», начало – в 15:30 по московскому времени.

1хСтавка считает «Сити» фаворитом этой встречи – клуб уверенно лидирует в чемпионате, опережая «Челси» на десять очков. В матче первого круга команда Хосепа Гвардиолы победила лондонцев на их поле со счетом 1:0.

Коэффициенты:

победа «Манчестер Сити» – 1,71

ничья – 3,94

победа «Челси» – 5,3

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