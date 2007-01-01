«Сити» обязан побеждать «Челси»: 1хСтавка дает на их победу 1,71

Я за Челси давайте ребя грохнете лысыго физрука
Сегодня состоится центральный матч 22-го тура АПЛ, в котором сыграют «Манчестер Сити» и «Челси». Игра пройдет на стадионе «Этихад», начало – в 15:30 по московскому времени.
1хСтавка считает «Сити» фаворитом этой встречи – клуб уверенно лидирует в чемпионате, опережая «Челси» на десять очков. В матче первого круга команда Хосепа Гвардиолы победила лондонцев на их поле со счетом 1:0.
Коэффициенты:
- победа «Манчестер Сити» – 1,71
- ничья – 3,94
- победа «Челси» – 5,3