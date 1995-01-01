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    Месси – о коронавирусе: «Я почти восстановился»

    Форвард «ПСЖ» Лионель Месси рассказал о состоянии своего здоровья после перенесенного коронавируса.

    «Как вы знаете, у меня был COVID, и я хотел бы поблагодарить всех за ваши сообщения и рассказать, что я уже почти восстановился, пускай это и заняло больше времени, чем я думал. С нетерпением жду возвращения на поле.

    В последнее время я тренировался с целью добиться стопроцентной готовности. В этом году нас ждут очень интересные испытания, и я надеюсь, что уже очень скоро мы с вами увидимся», – написал аргентинец в инстаграме.

    • В текущем сезоне Месси забил 6 голов и сделал 5 ассистов в 16 матчах за «ПСЖ».
    • Из-за болезни он уже пропустил игры с «Ванном» (4:0) и «Лионом» (1:1).

    Месси пропустит еще три матча из-за последствий коронавируса (Mundo Deportivo)

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    Источник: инстаграм Лионеля Месси

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