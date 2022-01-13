Месси – о коронавирусе: «Я почти восстановился»

Форвард «ПСЖ» Лионель Месси рассказал о состоянии своего здоровья после перенесенного коронавируса.

«Как вы знаете, у меня был COVID, и я хотел бы поблагодарить всех за ваши сообщения и рассказать, что я уже почти восстановился, пускай это и заняло больше времени, чем я думал. С нетерпением жду возвращения на поле.

В последнее время я тренировался с целью добиться стопроцентной готовности. В этом году нас ждут очень интересные испытания, и я надеюсь, что уже очень скоро мы с вами увидимся», – написал аргентинец в инстаграме.

В текущем сезоне Месси забил 6 голов и сделал 5 ассистов в 16 матчах за «ПСЖ».

Из-за болезни он уже пропустил игры с «Ванном» (4:0) и «Лионом» (1:1).

Месси пропустит еще три матча из-за последствий коронавируса (Mundo Deportivo)