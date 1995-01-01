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    Аршавин – о Жиркове в «Химках»: «Возможно, он мечтает попасть на ЧМ в Катаре»

    Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин высказался о переходе Юрия Жиркова в «Химки».

    «Рад за Жиркова! Молодец. Будет приятно снова увидеть его на поле. Если хочет играть, пусть играет. Значит, качества позволяет.

    Почему не заканчивает? Чувствует, что не сказал последнего слова в футболе. Возможно, мечтает попасть на чемпионат мира в Катаре», – сказал Аршавин.

    • 38-летний Жирков подписал контракт с «Химками» по схеме «0,5+1».
    • Он находился без команды с лета 2021 года после ухода из «Зенита».
    • «Химки» идут на последнем месте в чемпионате.

    Жирков: «Рад, что продолжаю карьеру. Приложу все силы, чтобы «Химки» остались в РПЛ»

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 16:55
    Комментарии1
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      Рейтинг: +2317

      Enter2006 1 час назад

      Ну а ты чё? Эксперт матч ТВ? Го в Химки и на поле, и Палку захвати ))

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