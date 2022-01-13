Аршавин – о Жиркове в «Химках»: «Возможно, он мечтает попасть на ЧМ в Катаре»

Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин высказался о переходе Юрия Жиркова в «Химки».

«Рад за Жиркова! Молодец. Будет приятно снова увидеть его на поле. Если хочет играть, пусть играет. Значит, качества позволяет.

Почему не заканчивает? Чувствует, что не сказал последнего слова в футболе. Возможно, мечтает попасть на чемпионат мира в Катаре», – сказал Аршавин.

38-летний Жирков подписал контракт с «Химками» по схеме «0,5+1».

Он находился без команды с лета 2021 года после ухода из «Зенита».

«Химки» идут на последнем месте в чемпионате.

Жирков: «Рад, что продолжаю карьеру. Приложу все силы, чтобы «Химки» остались в РПЛ»