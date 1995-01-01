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    Жирков: «Рад, что продолжаю карьеру. Приложу все силы, чтобы «Химки» остались в РПЛ»

    Защитник Юрий Жирков прокомментировал подписание контракта с «Химками».

    «Очень рад, что продолжаю спортивную карьеру. Надеюсь, что все сложится удачно. Спасибо и Владимиру Габулову, и руководству клуба, за то, что поверили и дали эту возможность.

    С главным тренером общался. Первый контакт с Игорем Черевченко был ещe летом, когда я восстанавливался от травмы в Новогорске. Было небольшое общение: меня приглашали, но тогда я об этом не думал.

    Хорошо, что сейчас удалось продолжить играть. Я приложу все силы, чтобы команда осталась в Премьер-лиге и показывала хороший футбол.

    Место «Химок» в турнирной таблице? Не соврать, я тоже думал об этом – но здесь я всех знаю, и есть уверенность, что клуб выполнит задачу. Играл вместе с Павлом Мамаевым, с Игорем Семшовым. Знаю и главного тренера.

    Все родственники и друзья советовали остаться в футболе и продолжить играть. Уверен, все будет хорошо!» – сказал Жирков.

    • 38-летний Жирков подписал контракт с «Химками» по схеме «0,5+1».
    • Он находился без команды с лета 2021 года после ухода из «Зенита».
    • «Химки» идут на последнем месте в чемпионате.

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    Источник: сайт «Химок»

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