Жирков: «Рад, что продолжаю карьеру. Приложу все силы, чтобы «Химки» остались в РПЛ»

Защитник Юрий Жирков прокомментировал подписание контракта с «Химками».

«Очень рад, что продолжаю спортивную карьеру. Надеюсь, что все сложится удачно. Спасибо и Владимиру Габулову, и руководству клуба, за то, что поверили и дали эту возможность.

С главным тренером общался. Первый контакт с Игорем Черевченко был ещe летом, когда я восстанавливался от травмы в Новогорске. Было небольшое общение: меня приглашали, но тогда я об этом не думал.

Хорошо, что сейчас удалось продолжить играть. Я приложу все силы, чтобы команда осталась в Премьер-лиге и показывала хороший футбол.

Место «Химок» в турнирной таблице? Не соврать, я тоже думал об этом – но здесь я всех знаю, и есть уверенность, что клуб выполнит задачу. Играл вместе с Павлом Мамаевым, с Игорем Семшовым. Знаю и главного тренера.

Все родственники и друзья советовали остаться в футболе и продолжить играть. Уверен, все будет хорошо!» – сказал Жирков.

38-летний Жирков подписал контракт с «Химками» по схеме «0,5+1».

Он находился без команды с лета 2021 года после ухода из «Зенита».

«Химки» идут на последнем месте в чемпионате.

«Химки» объявили о переходе Жиркова, назвав его «Юрэмбо»