«Химки» объявили о переходе Жиркова, назвав его «Юрэмбо»

Пресс-служба «Химок» подтвердила заключение контракта с Юрием Жирковым.
Сообщалось, что соглашение между сторонами рассчитано до лета с опцией продления еще на год.
Подмосковный клуб объявил о переходе 38-летнего футболиста в стиле «Рэмбо».
«Еще повоюем», – подписан постер, на котором Жирков изображен в военной форме и с оружием. Надпись на картинке: «Yurambo. Young Blood. Valentinovich is back» («Юрэмбо. Молодая кровь. Валентинович вернулся»).
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Источник: твиттер «Химок»