«Химки» объявили о переходе Жиркова, назвав его «Юрэмбо»

Да, пиар-служба не зря хлеб жуёт
Пресс-служба «Химок» подтвердила заключение контракта с Юрием Жирковым.
Сообщалось, что соглашение между сторонами рассчитано до лета с опцией продления еще на год.
Подмосковный клуб объявил о переходе 38-летнего футболиста в стиле «Рэмбо».
«Еще повоюем», – подписан постер, на котором Жирков изображен в военной форме и с оружием. Надпись на картинке: «Yurambo. Young Blood. Valentinovich is back» («Юрэмбо. Молодая кровь. Валентинович вернулся»).
Ещe повоюем pic.twitter.com/UOAK7Q3TE9— ФК «Химки» (@fc_khimki) January 13, 2022