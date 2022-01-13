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    «Химки» объявили о переходе Жиркова, назвав его «Юрэмбо»

    Пресс-служба «Химок» подтвердила заключение контракта с Юрием Жирковым.

    Сообщалось, что соглашение между сторонами рассчитано до лета с опцией продления еще на год.

    Подмосковный клуб объявил о переходе 38-летнего футболиста в стиле «Рэмбо».

    «Еще повоюем», – подписан постер, на котором Жирков изображен в военной форме и с оружием. Надпись на картинке: «Yurambo. Young Blood. Valentinovich is back» («Юрэмбо. Молодая кровь. Валентинович вернулся»).

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер «Химок»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +74

      Zlatan2718 36 минут назад

      Да, пиар-служба не зря хлеб жуёт

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