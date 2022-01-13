«Химки» объявили о переходе Жиркова, назвав его «Юрэмбо»

Пресс-служба «Химок» подтвердила заключение контракта с Юрием Жирковым.

Сообщалось, что соглашение между сторонами рассчитано до лета с опцией продления еще на год.

Подмосковный клуб объявил о переходе 38-летнего футболиста в стиле «Рэмбо».

«Еще повоюем», – подписан постер, на котором Жирков изображен в военной форме и с оружием. Надпись на картинке: «Yurambo. Young Blood. Valentinovich is back» («Юрэмбо. Молодая кровь. Валентинович вернулся»).