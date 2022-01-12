Тунис отказался доигрывать ошибочно завершенный матч с Мали (The Athletic)

Главный арбитр матча первого тура группового этапа Кубка Африки между Тунисом и Мали (0:1) Жанни Сиказве завершил игру до 90:00 на секундомере. Африканский футбольный союз счел решение ошибочным и постановил доиграть полагающиеся три минуты компенсированного времени.

Сборная Туниса отказалась выходить на доигрывание матча спустя 40 минут после финального свистка Сиказве.

Сиказве дал финальный свисток еще на 86-й минуте, но потом решение отменил и встречу продолжили до 90-й минуты.

Во 2-м тайме было 9 замен, незабитый пенальти, удаление, водопой.

Сиказве ранее отстраняли из-за подозрения в получении взятки.

Тренер Туниса атаковал судью за отсутствие компенсированного времени в матче с Мали