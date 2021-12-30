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    Тунис отказался доигрывать ошибочно завершенный матч с Мали (The Athletic)

    Главный арбитр матча первого тура группового этапа Кубка Африки между Тунисом и Мали (0:1) Жанни Сиказве завершил игру до 90:00 на секундомере. Африканский футбольный союз счел решение ошибочным и постановил доиграть полагающиеся три минуты компенсированного времени.

    Сборная Туниса отказалась выходить на доигрывание матча спустя 40 минут после финального свистка Сиказве.

    • Сиказве дал финальный свисток еще на 86-й минуте, но потом решение отменил и встречу продолжили до 90-й минуты.
    • Во 2-м тайме было 9 замен, незабитый пенальти, удаление, водопой.
    • Сиказве ранее отстраняли из-за подозрения в получении взятки.

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    Источник: The Athletic

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