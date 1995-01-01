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    Кулибали: «Мной интересовались многие команды, но «Наполи» решил не продавать. Клуб любит меня»

    Защитник «Наполи» Калиду Кулибали рассказал, что мог перейти, в частности, в «ПСЖ». Неаполитанцы всякий раз оставляли сенегальца у себя.

    «У меня были переговоры с директором «ПСЖ» Леонардо. Мной интересовались многие клубы, меня это радует. Это мотивирует меня.

    Предложения были, но «Наполи» решил не продавать. Это доказывает любовь клуба ко мне», – сказал Кулибали.

    • Игрок сейчас на Кубке Африки.
    • 30-летний защитник играет в Неаполе с 2014 года.
    • С командой он брал Кубок Италии.

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    Источник: Canal Supporters

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    Сегодня, 08:54
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1529

      Maxi_7 1 час назад

      На самом деле ситуация такая же как с Милинковичем-Савичем, когда оба были в тренде на них поставили конский ценник в 120 млн. и логично, что дураков не нашлось за такие деньги брать то, что выстрелило в одном сезоне, а дальше естественно спад в игре обоих был значительный, но ценник никто не снижал, вот и вся магия.

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