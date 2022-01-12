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  • Кулибали: «Мной интересовались многие команды, но «Наполи» решил не продавать. Клуб любит меня»

Кулибали: «Мной интересовались многие команды, но «Наполи» решил не продавать. Клуб любит меня»

12 января 2022, 08:54
2

Защитник «Наполи» Калиду Кулибали рассказал, что мог перейти, в частности, в «ПСЖ». Неаполитанцы всякий раз оставляли сенегальца у себя.

«У меня были переговоры с директором «ПСЖ» Леонардо. Мной интересовались многие клубы, меня это радует. Это мотивирует меня.

Предложения были, но «Наполи» решил не продавать. Это доказывает любовь клуба ко мне», – сказал Кулибали.

  • Игрок сейчас на Кубке Африки.
  • 30-летний защитник играет в Неаполе с 2014 года.
  • С командой он брал Кубок Италии.

Источник: Canal Supporters
Италия. Серия А Наполи
Комментарии (2)
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Maxi_7
1641970960
На самом деле ситуация такая же как с Милинковичем-Савичем, когда оба были в тренде на них поставили конский ценник в 120 млн. и логично, что дураков не нашлось за такие деньги брать то, что выстрелило в одном сезоне, а дальше естественно спад в игре обоих был значительный, но ценник никто не снижал, вот и вся магия.
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zigbert
1641997527
Может раньше и интересовались. Сейчас не то время. Зачем жить в мире иллюзий.
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