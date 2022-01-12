Кулибали: «Мной интересовались многие команды, но «Наполи» решил не продавать. Клуб любит меня»

Защитник «Наполи» Калиду Кулибали рассказал, что мог перейти, в частности, в «ПСЖ». Неаполитанцы всякий раз оставляли сенегальца у себя.
«У меня были переговоры с директором «ПСЖ» Леонардо. Мной интересовались многие клубы, меня это радует. Это мотивирует меня.
Предложения были, но «Наполи» решил не продавать. Это доказывает любовь клуба ко мне», – сказал Кулибали.
- Игрок сейчас на Кубке Африки.
- 30-летний защитник играет в Неаполе с 2014 года.
- С командой он брал Кубок Италии.
Источник: Canal Supporters