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    После Триппьера «Ньюкасл» хочет подписать Диня

    На защитника «Эвертона» Люку Диня появился еще один претендент. Речь идет о «Ньюкасле», пишет «Спорт-Экспресс» со ссылкой на британское издание The Telegraph.

    Диня планируют подписать после завершения трансфера Кирана Триппьера из «Атлетико».

    • Динь находится в конфликте с главным тренером «Эвертона» Рафаэлем Бенитесом.
    • Переговоры по французу ведет «Челси».
    • Динь перешел в «Эвертон» летом 2018 года из «Барселоны».

    «Интеру» и «Наполи» предложили подписать защитника «Эвертона» Диня (Николо Скира)

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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