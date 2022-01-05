После Триппьера «Ньюкасл» хочет подписать Диня

На защитника «Эвертона» Люку Диня появился еще один претендент. Речь идет о «Ньюкасле», пишет «Спорт-Экспресс» со ссылкой на британское издание The Telegraph.

Диня планируют подписать после завершения трансфера Кирана Триппьера из «Атлетико».

Динь находится в конфликте с главным тренером «Эвертона» Рафаэлем Бенитесом .

. Переговоры по французу ведет «Челси».

Динь перешел в «Эвертон» летом 2018 года из «Барселоны».

«Интеру» и «Наполи» предложили подписать защитника «Эвертона» Диня (Николо Скира)