Роналду: «Я недоволен результатами «Манчестер Юнайтед»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду подвел итоги ушедшего года.

«2021-й год подошел к концу, и он был далеко не легким, несмотря на то, что я забил 47 голов во всех турнирах.

Два разных клуба и пять тренеров. Финальный этап Евро со сборной плюс отбор к ЧМ, который продолжится и в 2022 году.

В «Ювентусе» я гордился тем, что выиграл Кубок и Суперкубок Италии, а также стал лучшим бомбардиром Серии А. В сборной Португалии гордился тем, что стал лучшим бомбардиром Евро.

И, конечно же, возвращение на «Олд Траффорд» всегда будет одним из самых знаковых моментов в моей карьере. Но я недоволен результатами «МЮ». Мы все недовольны, я в этом уверен.

Мы знаем, что должны работать усерднее, играть лучше и показывать больше, чем показываем сейчас. Пусть Новый год станет поворотным моментом сезона!

Давайте будем более сильными духом в 2022-м году. Давайте сделаем все возможное, давайте тянуться к звездам и вернем клуб туда, где он должен находиться!

Присоединяйтесь, мы на вас рассчитываем! С Новым годом и до скорой встречи», – написал Роналду в инстаграме.