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    Роналду: «Я недоволен результатами «Манчестер Юнайтед»

    Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду подвел итоги ушедшего года.

    «2021-й год подошел к концу, и он был далеко не легким, несмотря на то, что я забил 47 голов во всех турнирах.

    Два разных клуба и пять тренеров. Финальный этап Евро со сборной плюс отбор к ЧМ, который продолжится и в 2022 году.

    В «Ювентусе» я гордился тем, что выиграл Кубок и Суперкубок Италии, а также стал лучшим бомбардиром Серии А. В сборной Португалии гордился тем, что стал лучшим бомбардиром Евро.

    И, конечно же, возвращение на «Олд Траффорд» всегда будет одним из самых знаковых моментов в моей карьере. Но я недоволен результатами «МЮ». Мы все недовольны, я в этом уверен.

    Мы знаем, что должны работать усерднее, играть лучше и показывать больше, чем показываем сейчас. Пусть Новый год станет поворотным моментом сезона!

    Давайте будем более сильными духом в 2022-м году. Давайте сделаем все возможное, давайте тянуться к звездам и вернем клуб туда, где он должен находиться!

    Присоединяйтесь, мы на вас рассчитываем! С Новым годом и до скорой встречи», – написал Роналду в инстаграме.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: инстаграм Криштиану Роналду

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    Сегодня, 13:40
    Комментарии3
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      Рейтинг: +847

      стоп кран 51 минуту назад

      «Я недоволен результатами «Манчестер Юнайтед»====Вот она- психология победителя.

      0
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      Рейтинг: +24

      Lipatoff 57 минут назад

      Обидно за МЮ, такой большой клуб... Вудворд в управлении полная лажа, подбор тренеров просто "впечатляет"

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1370

      моэм 1 час назад

      Ни одного спортсмена С ПСИХОЛОГИЕЙ ПОБЕДИТЕЛЯ не устроит такое развитие событий в клубе ...а самое хреновое , то что нет никаких просветов в перспективе...думаю , когда КриРо шёл в МЮ то надеялся "зажечь" и повести толпу вперёд к победам . к титулу , поскольку других целей у него никогда не было ...но попал в болото , которое с ходу не осушить.

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