Гендиректор «Зенита» – об отказе Дзюбы продлевать контракт: «Все, что пишут сейчас не имеет под собой никаких оснований»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев опроверг информацию, согласно которой форвард Артем Дзюба отклонил предложение клуба заключить новый контракт.

«На тему контракта Дзюбы мы высказывались неоднократно. В соглашении Артема есть опция автоматического продления. Выполняется ли она станет понятно ближе к концу сезона.

Все, что пишут сейчас, не имеет под собой никаких оснований», – сказал Медведев.