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  • Гендиректор «Зенита» – об отказе Дзюбы продлевать контракт: «Все, что пишут сейчас, не имеет под собой никаких оснований»

Гендиректор «Зенита» – об отказе Дзюбы продлевать контракт: «Все, что пишут сейчас, не имеет под собой никаких оснований»

31 декабря 2021, 00:32
6

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев опроверг информацию, согласно которой форвард Артем Дзюба отклонил предложение клуба заключить новый контракт.

«На тему контракта Дзюбы мы высказывались неоднократно. В соглашении Артема есть опция автоматического продления. Выполняется ли она станет понятно ближе к концу сезона.

Все, что пишут сейчас, не имеет под собой никаких оснований», – сказал Медведев.

  • Дзюба в текущем сезоне провел 24 матча, забил 10 голов и сделал 9 ассистов.
  • Его соглашение с «Зенитом» истекает 30 июня 2022 года.
  • Договор будет автоматически продлен, если нападающий проведет на поле не менее 70% игрового времени.

Источник: «Р-Спорт»
Россия. Премьер-лига Зенит Дзюба Артем Медведев Александр
Комментарии (6)
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inzek
1640905028
опция заключает 2 видеоролика. 2го нет, значит ПНХ
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portero
1640926070
Дзюбка долженпройти процесс осмысления, дурачок думает что ему кто-то готов платить столько много как Зенит... Ну если только Федун решит поприкалываться, на годик подписать....
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ААМ
1640930405
Посмотрим, так ли это.
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vladimir-7
1640930705
Если Семак не хочет видеть Дзюбу в Зените, так отпустите его на "вольные хлеба" прямо сейчас или вам самим нравится этот онанизм в СМИ.
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моэм
1640933080
Дзюба не только больше всех забил и отдал голевых передач , но и давал возможность забить тому же Азмуну и Клаудиньо , когда у него на плечах "висели" по 2-3 обороняющихся ... вот и получается что Артём лучший в команде ... и такой игрок не нужен тренеру Семаку ? ...а хоть кто нибудь слышал что Семак так сказал ? ...если не считать суфлёров конечно.
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