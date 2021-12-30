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    Гендиректор «Зенита» – об отказе Дзюбы продлевать контракт: «Все, что пишут сейчас не имеет под собой никаких оснований»

    Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев опроверг информацию, согласно которой форвард Артем Дзюба отклонил предложение клуба заключить новый контракт.

    «На тему контракта Дзюбы мы высказывались неоднократно. В соглашении Артема есть опция автоматического продления. Выполняется ли она станет понятно ближе к концу сезона.

    Все, что пишут сейчас не имеет под собой никаких оснований», – сказал Медведев.

    • Дзюба в текущем сезоне провел 24 матча, забил 10 голов и сделал 9 ассистов.
    • Его соглашение с «Зенитом» истекает 30 июня 2022 года.
    • Договор будет автоматически продлен, если нападающий проведет на поле не менее 70% игрового времени.

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    Источник: «Р-Спорт»

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