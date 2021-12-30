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  • Дзюба отказался продлевать контракт с «Зенитом». У него есть варианты в России и Европе (Экрем Конур)

Дзюба отказался продлевать контракт с «Зенитом». У него есть варианты в России и Европе (Экрем Конур)

30 декабря 2021, 12:57
63

Форвард «Зенита» Артем Дзюба собирается сменить команду.

Он отклонил предложение петербургского клуба о продлении контракта.

По информации журналиста Экрема Конура, 33-летний футболист имеет много вариантов продолжения карьеры как в России, так и в Европе.

  • Дзюба в текущем сезоне провел 24 матча, забил 10 голов и сделал 9 ассистов.
  • Его соглашение с «Зенитом» истекает 30 июня 2022 года.
  • Сообщалось, что зимой нападающий может уйти в «Рубин».

Источник: твиттер Экрема Конура

Турецкий футбольный комментатор и инсайдер. Аудитория в твиттере - более 151 тысячи подписчиков.

Россия. Премьер-лига Зенит Дзюба Артем
Комментарии (63)
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mamba9090909
1640858683
Контракт подписывать отказался. Предложений никаких нет - всё, что говорят о многих вариантах, всё это пиар. До окончания контракта просидит на лавке, без игровой практики, и летом, в 34 года, ему останется только вернуться в родные стены Спартака.
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portero
1640859426
про много вариантов, звиздёшь... уже не смешно относительно всех наших игроков, которых типо в Европе топы непременно хотят купить.....
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sochi-2013
1640865826
Какие вы жалкие и убогие, "комментаторы"!
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Dominator777
1640867601
Нехорошо, что многие плохо отзываются о Дзюбе!!! А ведь он ВЕЛИКИЙ! Дзюба - лучший дрочун, среди футболистов и лучший футболист среди дрочунов. И вообще, из достоверных источников известно, что по весне Дзюба будет баллотироваться на пост председателя Всемирного гейско-лесбейского сообщества!
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3a zenit
1640869068
ну на замены выходить его надо бы оставить.
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Блямба
1640875614
Испортил -таки Новогодний праздник..))))
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Chehofff
1640875747
Дзюба: "Я тут ОТ РУКИ НАБРОСАЛ свой вариант контракта.". =)))
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Ziklop
1640877463
вся АПЛ в очереди за Дзюбой!
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Garrincha58
1640881469
конечно отклонил наверняка ему предложили вместо 4-х лямов 2 или 1.5 а за такие деньги он не привык сидеть на лавке
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Ганнибал Лектор
1640886197
Правильно. Удачи в карьере, проваливай)
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