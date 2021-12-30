Дзюба отказался продлевать контракт с «Зенитом». У него есть варианты в России и Европе (Экрем Конур)

Форвард «Зенита» Артем Дзюба собирается сменить команду.

Он отклонил предложение петербургского клуба о продлении контракта.

По информации журналиста Экрема Конура, 33-летний футболист имеет много вариантов продолжения карьеры как в России, так и в Европе.