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    Дзюба отказался продлевать контракт с «Зенитом». У него есть варианты в России и Европе (Экрем Конур)

    Форвард «Зенита» Артем Дзюба собирается сменить команду.

    Он отклонил предложение петербургского клуба о продлении контракта.

    По информации журналиста Экрема Конура, 33-летний футболист имеет много вариантов продолжения карьеры как в России, так и в Европе.

    • Дзюба в текущем сезоне провел 24 матча, забил 10 голов и сделал 9 ассистов.
    • Его соглашение с «Зенитом» истекает 30 июня 2022 года.
    • Сообщалось, что зимой нападающий может уйти в «Рубин».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер Экрема Конура

    Турецкий футбольный комментатор и инсайдер. Аудитория в твиттере - более 151 тысячи подписчиков.

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    Сегодня, 12:57
    Комментарии53
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      Рейтинг: +1042

      Сергей Каспийский 6 минут назад

      Ура!
      Хотел бы на него посмотреть в новой команде!
      Нужен новый НАП - умеющий обводить и точно бить, быстро бегать!

      0
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      Рейтинг: +23728

      vladimir-7 16 минут назад

      Молодец журналист Экрема Конура, раскрутил всех противников
      Дзюбы, а сам прилично заработал, судя по комментариям.

      0
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      Рейтинг: +13434

      Dominator777 19 минут назад

      Нехорошо, что многие плохо отзываются о Дзюбе!!! А ведь он ВЕЛИКИЙ! Дзюба - лучший дрочун, среди футболистов и лучший футболист среди дрочунов. И вообще, из достоверных источников известно, что по весне Дзюба будет баллотироваться на пост председателя Всемирного гейско-лесбейского сообщества!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12154

      NewLife 48 минут назад

      А в Гваделупе о судьбе зюбы тоже хорошо знают, как в Турции ?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +6010

      sochi-2013 48 минут назад

      Какие вы жалкие и убогие, "комментаторы"!

      4
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      ...
      Рейтинг: +484

      СуперПАВ9 > sochi-2013 15 минут назад

      Ты просто дибил дибилыч

      0
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      Рейтинг: +14415

      KLIM777 54 минуты назад

      Из Германии есть пару предложений. Правда не совсем футбольной тематики, но предлагают контракт 2+1, хотя 2+1 это количество человек в сцене.

      4
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      Рейтинг: +27

      pele1981 1 час назад

      Теперь на ПорноХом появится новый раздел: Дзюда!))))

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      Рейтинг: +48

      basil2591 1 час назад

      ... и тогда "бомжи" сделали ему предложение от которого он не смог отказаться.

      1
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      Рейтинг: +8935

      "supermax" > basil2591 56 минут назад

      предложили зарегаться на OnlyFans...опыт работы на камеру у него уже имеется

      0
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      Рейтинг: +3077

      Klaido 1 час назад

      "имеет много вариантов продолжения карьеры как в России, так и в Европе."....
      это он имел в виду узбекско-туркменские команды или молдавско-румынские (европейские) клубы....?
      пока лишь подстрекатель Слуцкер вроде как готов рукоблуду предоставить помещения для своих ручных утех....

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      Рейтинг: +10448

      alex1951 1 час назад

      Дзю Умелые Руки,как всегда с козырей заходит .....)))
      Но он скрыл один важный факт,как то,
      Что Чемпион Мальдив уже внес его в списки главной команды острова...
      На фантастических условиях)))))

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      Рейтинг: +3077

      Klaido > alex1951 1 час назад

      фантастические условия - это безлимитное снабжение рукоблуда смазкой в режиме 24/7 )

      1
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      Рейтинг: +27

      pele1981 > alex1951 1 час назад

      Он поедет на остров Лесбос, где будет практиковать ручное умение))))

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      Рейтинг: +10448

      alex1951 > Klaido 9 минут назад

      Разглашение гос.тайны - карается))))

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