Дзюба отказался продлевать контракт с «Зенитом». У него есть варианты в России и Европе (Экрем Конур)

Форвард «Зенита» Артем Дзюба собирается сменить команду.
Он отклонил предложение петербургского клуба о продлении контракта.
По информации журналиста Экрема Конура, 33-летний футболист имеет много вариантов продолжения карьеры как в России, так и в Европе.
- Дзюба в текущем сезоне провел 24 матча, забил 10 голов и сделал 9 ассистов.
- Его соглашение с «Зенитом» истекает 30 июня 2022 года.
- Сообщалось, что зимой нападающий может уйти в «Рубин».
Источник: твиттер Экрема Конура
Турецкий футбольный комментатор и инсайдер. Аудитория в твиттере - более 151 тысячи подписчиков.