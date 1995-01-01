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    Мбаппе: «Закончу сезон в «ПСЖ» – 100%. Думаю только о победе над «Реалом»

    Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе заявил, что останется в парижском клубе до конца сезона.

    – Карло Анчелотти заявил, что «Реал», вероятно, никого не купит этой зимой, чтобы подписать кого-то летом. Это будете вы?

    – Нет. Не я (смеется). В январе – нет. Я играю за «ПСЖ», и я очень счастлив. Закончу сезон здесь – 100%.

    Отдам все силы ради победы в Лиге чемпионов, Лиге 1 и Кубке Франции. Хочу, чтобы фанаты наслаждались, так как они заслужили это. Думаю, я заслужил большую победу с «ПСЖ».

    Не время говорить о будущем. Я думаю лишь о победе над «Реалом» в Лиге чемпионов. Мы готовы. Я готов сыграть и отдать все ради «ПСЖ». Хочу выиграть все трофеи с клубом.

    • Матчи «ПСЖ» и «Реала» состоятся 15 февраля и 9 марта.
    • Ожидается, что летом Мбаппе перейдет из парижского в мадридский клуб.

    Мбаппе: «ПСЖ» победит «Реал». Хочу выиграть ЛЧ и ЧМ в 2022 году»

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    Источник: Sports.ru

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