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    Мбаппе: «ПСЖ» победит «Реал». Хочу выиграть ЛЧ и ЧМ в 2022 году»

    Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе поделился ожиданиями от противостояния с «Реалом» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

    «Единственное, что я могу сказать о предстоящих матчах с «Реалом» – это то, что «ПСЖ» победит.

    Нас ждут сложные игры, но в 2022 году я хочу выиграть и Лигу чемпионов, и чемпионат мира», – сказал француз.

    • Матчи «ПСЖ» и «Реала» состоятся 15 февраля и 9 марта.
    • Ожидается, что летом Мбаппе перейдет из парижского в мадридский клуб.

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    Источник: твиттер Фабрицио Романо

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    27.12.2021 23:12
    Комментарии3
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      Рейтинг: +793

      ARSteven89 11 минут назад

      "ПСЖ" не пройдёт "Реал".
      Сборная Франции согласно тенденции трёх последних ЧМ не выйдет из группы, также как Италия-2010, Испания-2014 и Германия-2018!
      Килиан, до НГ осталось ещё время подумать над желаниями хорошенько )))

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      Рейтинг: +608

      Soccerdealer63 35 минут назад

      Я...я...- головка от ... струя!)))

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      Рейтинг: +3233

      Красногорск_Фан 1 час назад

      ТСЖ проклят. Очень сильно удивлюсь если пройдут 1/8 и тем более выиграют.

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