Мбаппе: «ПСЖ» победит «Реал». Хочу выиграть ЛЧ и ЧМ в 2022 году»

"ПСЖ" не пройдёт "Реал".
Сборная Франции согласно тенденции трёх последних ЧМ не выйдет из группы, также как Италия-2010, Испания-2014 и Германия-2018!
Килиан, до НГ осталось ещё время подумать над желаниями хорошенько )))
Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе поделился ожиданиями от противостояния с «Реалом» в 1/8 финала Лиги чемпионов.
«Единственное, что я могу сказать о предстоящих матчах с «Реалом» – это то, что «ПСЖ» победит.
Нас ждут сложные игры, но в 2022 году я хочу выиграть и Лигу чемпионов, и чемпионат мира», – сказал француз.
- Матчи «ПСЖ» и «Реала» состоятся 15 февраля и 9 марта.
- Ожидается, что летом Мбаппе перейдет из парижского в мадридский клуб.