Мбаппе: «ПСЖ» победит «Реал». Хочу выиграть ЛЧ и ЧМ в 2022 году»

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе поделился ожиданиями от противостояния с «Реалом» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Единственное, что я могу сказать о предстоящих матчах с «Реалом» – это то, что «ПСЖ» победит.

Нас ждут сложные игры, но в 2022 году я хочу выиграть и Лигу чемпионов, и чемпионат мира», – сказал француз.