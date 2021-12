Мбаппе в образе Санта-Клауса поздравил с Рождеством парижских беженцев

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе примерил наряд Санта-Клауса. В нем игрок поздравил с Рождеством постояльцев парижских центров для беженцев.

Футболист вручил детям подарки.

When Kylian Mbappe dressed up as Santa Claus to surprise and give gifts to kids from local refugee centers in Paris pic.twitter.com/Lh7wOr8wBy