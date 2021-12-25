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    Гол Тюкавина «Спартаку» – лучший динамовский в 2021 году

    Болельщики «Динамо» посредством голосования определили лучший гол в 2021 году. Его автором стал Константин Тюкавин.

    Он забил пяткой «Спартаку» в Кубке России.

    • Всего «Динамо» в 2021 году забило 65 голов.
    • Команда выйдет из отпуска 10 января для прохождения углублeнного медицинского осмотра в Москве.
    • С 12 по 21 января «Динамо» проведет 1-й сбор в столице Катара Дохе. На нeм запланирована 1 товарищеская игра.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер «Динамо»

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    25.12.2021 22:40
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