Гол Тюкавина «Спартаку» – лучший динамовский в 2021 году

Болельщики «Динамо» посредством голосования определили лучший гол в 2021 году. Его автором стал Константин Тюкавин.

Он забил пяткой «Спартаку» в Кубке России.

Всего «Динамо» в 2021 году забило 65 голов.

Команда выйдет из отпуска 10 января для прохождения углублeнного медицинского осмотра в Москве.

С 12 по 21 января «Динамо» проведет 1-й сбор в столице Катара Дохе. На нeм запланирована 1 товарищеская игра.