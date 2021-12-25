Гол Тюкавина «Спартаку» – лучший динамовский в 2021 году

Болельщики «Динамо» посредством голосования определили лучший гол в 2021 году. Его автором стал Константин Тюкавин.
Он забил пяткой «Спартаку» в Кубке России.
- Всего «Динамо» в 2021 году забило 65 голов.
- Команда выйдет из отпуска 10 января для прохождения углублeнного медицинского осмотра в Москве.
- С 12 по 21 января «Динамо» проведет 1-й сбор в столице Катара Дохе. На нeм запланирована 1 товарищеская игра.
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Источник: твиттер «Динамо»