Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Орлов: «Дзюба считает меня флюгером? А он хочет, чтобы его всегда хвалили, он неприкасаемый? Не считаю его личностью»

Орлов: «Дзюба считает меня флюгером? А он хочет, чтобы его всегда хвалили, он неприкасаемый? Не считаю его личностью»

24 декабря 2021, 23:56
39

Спортивный журналист Геннадий Орлов ответил нападающему «Зенита» Артему Дзюбе. На этой неделе игрок сказал, что считает комментатора флюгером.

«А он что, хочет, чтобы все время его хвалили? Он неприкасаемый какой-то?

Не считаю Дзюбу личностью. Мне с ним не о чем говорить. Его выступления не вызывают интереса.

Дзюба уже не нужен «Зениту», – считает Орлов.

  • Будучи футболистом, Орлов выступал за ленинградские «Динамо» и «Зенит».
  • Дзюба – 2-й бомбардир сезона РПЛ.
  • Его «Зенит» лидирует в таблице.

Орлов: «Дзюба назвал меня флюгером? Не хочу ввязываться, это ниже моего достоинства»

Источник: твиттер «Матч Премьер»
Россия. Премьер-лига Зенит Дзюба Артем Орлов Геннадий
Комментарии (39)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Валерий2705
1640382569
Какой бы не был Дзюба, но старый реально флюгер)
Ответить
alex1951
1640383967
Дзю решил,что он Пуп земли. Но даже перед Аршавиным (по части заслуг) проигрывает, Хотя и у Шавы заскоков и косяков хватало.... Мозги у придурка ,как у детского идиотика - додуматься (!) такую хрень в интернет выкладывать......
Ответить
Борисыч1
1640385039
Зенит - гумно. Кто с ним свяжется, тот и замажется. Что Гнидий-пердун, что Дзюба-дрочун, оба уже не отмоются.
Ответить
R_a_i_n
1640406124
Зюба умудрился поругаться со всем футбольным сообществом. Осталось ещё про Миллера чего нибудь сказать и будет полный комплект.
Ответить
Сильвербой
1640407966
Оба конченные!
Ответить
ySS
1640409845
Милые бранятся, только тешатся) Оба ещё не раз переобуются)
Ответить
Блямба
1640410762
Водевиль «Скандал в благородном семействе» вызвал положительные отклики столичной богемы. Кричали зрители: ура! И в воздух розочки бросали. Две стареющие примы ,старательно шамкая, продолжали нести..текст.
Ответить
волчарик
1640413252
Две бабки на лавке,а не футбольные новости.
Ответить
portero
1640413759
Иак дзюбу хвалил а он свинья неблагодарная... Вот только зачем Геннадий сильно его нахваливал ранее? Дзюба он и есть такой как и раньше, только стал совсем медленный и ноль выносливости...
Ответить
Plyash
1640414459
Два идиотика друг друга стоят.В психушке оба пришлись бы ко двору...
Ответить
Главные новости
Инфантино сделал заявление об уходе Месси из сборной Аргентины
20:48
Гурцкая – о будущем Мостового: «Сейчас на повестке есть только один клуб»
20:42
1
Экс-тренер «Динамо»: «Очевидно же, что «Зенит» тащат судьи»
20:27
5
Реакция Аршавина на завершение международной карьеры Месси
20:19
«Спартак» предложил 12 миллионов за полузащитника «Бетиса»
19:52
2
ВидеоПрощальное видео Месси после ухода из сборной Аргентины
18:58
4
«Рома» увеличила предложение по бразильцу из «Зенита»
18:51
13
Кордоба прокомментировал отмененный пенальти в ворота «Краснодара» в игре с «Ростовом»
18:24
Мостовой – о тренере «Балтики»: «Как он рот посмел свой открыть? Физруки, блин»
18:17
6
⚡️ Месси объявил о завершении карьеры в сборной Аргентины
18:14
8
Все новости
Все новости
Лидер «Краснодара» улетел на неделю в Европу
19:41
Агент Дивеева – об удалении в матче с «Факелом»: «По духу футбола надо отменять»
19:19
3
«Рома» увеличила предложение по бразильцу из «Зенита»
18:51
13
Семин раскритиковал «Спартак»: «Такие осечки непозволительны»
18:38
6
Кордоба прокомментировал отмененный пенальти в ворота «Краснодара» в игре с «Ростовом»
18:24
Мостовой – о тренере «Балтики»: «Как он рот посмел свой открыть? Физруки, блин»
18:17
6
«Рубин» нашел замену для Даку в Колумбии
18:06
2
Орлов обвинил судью в удалении Дивеева в матче «Факел» – «Зенит»
17:51
12
Ведерников из «Оренбурга» прошелся по игрокам «Спартака»: «Солари любит полежать, бедный Даку бегал в соплях»
17:30
25
Бителло отреагировал на слова Тюкавина о бразильцах в «Динамо»
17:17
1
Ташуев – о «Балтике»: «Так играют «ПСЖ» и «Барселона»
16:58
6
Пиняев прокомментировал продажу лидеров «Локомотива»
16:55
3
«Ростов» обратился в ЭСК РФС по двум эпизодам матча с «Краснодаром»
16:38
17
Ванда отреагировала на необычные сексуальные утехи Макси Лопеса в Москве
16:34
2
Новая информация о переходе Головина в «Зенит»
16:28
16
Россиянин из МЛС близок к возвращению в РПЛ
16:12
Макси Лопес – о вечеринках в Москве: «Ты спускался в подвал, и перед тобой открывался невероятный мир»
15:56
4
Игрок «Зенита» оценил скандальный пенальти в Воронеже
14:37
12
«Рома» может отказаться от бразильца из «Зенита»
14:30
3
Пиняев прокомментировал интерес «Спартака»
14:24
6
Бубнов назвал оптимальную позицию для Кругового в ЦСКА
14:18
2
ВидеоОтстраненный из-за ставок Писарский отдал голевой пас пяткой в 1-м матче за новый клуб
14:00
Семин – о пенальти в пользу «Зенита»: «Не понимаю логику решения»
13:49
18
Тренер «Балтики» оскорбил Мостового и Радимова одним словом
13:46
26
Агент Тюкавина оценил готовность форварда сыграть со «Спартаком»
13:43
ЦСКА заинтересовался бельгийским форвардом
13:32
1
Суперкомпьютер оценил шансы «Зенита», «Спартака» и «Краснодара» на титул РПЛ
13:28
10
Орлов оценил игру Даку за «Спартак»
13:15
7
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+