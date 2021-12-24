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    Орлов: «Дзюба считает меня флюгером? А он хочет, чтобы его всегда хвалили, он неприкасаемый? Не считаю его личностью»

    Спортивный журналист Геннадий Орлов ответил нападающему «Зенита» Артему Дзюбе. На этой неделе игрок сказал, что считает комментатора флюгером.

    «А он что, хочет, чтобы все время его хвалили? Он неприкасаемый какой-то?

    Не считаю Дзюбу личностью. Мне с ним не о чем говорить. Его выступления не вызывают интереса.

    Дзюба уже не нужен «Зениту», – считает Орлов.

    • Будучи футболистом, Орлов выступал за ленинградские «Динамо» и «Зенит».
    • Дзюба – 2-й бомбардир сезона РПЛ.
    • Его «Зенит» лидирует в таблице.

    Орлов: «Дзюба назвал меня флюгером? Не хочу ввязываться, это ниже моего достоинства»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер «Матч Премьер»

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    24.12.2021 23:56
    Комментарии6
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      Рейтинг: +800

      Борисыч1 55 минут назад

      Зенит - гумно. Кто с ним свяжется, тот и замажется. Что Гнидий-пердун, что Дзюба-дрочун, оба уже не отмоются.

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      Рейтинг: +26574

      пьяныйхоровод > Борисыч1 51 минуту назад

      Гумно у тебя во рту . Пожизненно .

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      Рейтинг: +10424

      alex1951 1 час назад

      Дзю решил,что он Пуп земли.
      Но даже перед Аршавиным (по части заслуг) проигрывает,
      Хотя и у Шавы заскоков и косяков хватало....
      Мозги у придурка ,как у детского идиотика - додуматься (!) такую хрень в интернет выкладывать......

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      Рейтинг: +3005

      Klaido 1 час назад

      даже птичий флюгер - рупор стиралки, и тот от рукоблуда отвернулся...
      дожился языкатый воришка - не нужен даже своим кормильцам....
      вспоминается старый мультик про собаку и волка в хохляцкой деревушке, когда собаке (рукоблуду) дали пинка под хвост и выгнали в лес под новый год...

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      Рейтинг: +2628

      Валерий2705 1 час назад

      Какой бы не был Дзюба, но старый реально флюгер)

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      Рейтинг: +2018

      CSKA471 2 часа назад

      Дядя Гена не обижайся

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