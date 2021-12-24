Орлов: «Дзюба считает меня флюгером? А он хочет, чтобы его всегда хвалили, он неприкасаемый? Не считаю его личностью»

Спортивный журналист Геннадий Орлов ответил нападающему «Зенита» Артему Дзюбе. На этой неделе игрок сказал, что считает комментатора флюгером.

«А он что, хочет, чтобы все время его хвалили? Он неприкасаемый какой-то?

Не считаю Дзюбу личностью. Мне с ним не о чем говорить. Его выступления не вызывают интереса.

Дзюба уже не нужен «Зениту», – считает Орлов.

Будучи футболистом, Орлов выступал за ленинградские «Динамо» и «Зенит».

Дзюба – 2-й бомбардир сезона РПЛ.

Его «Зенит» лидирует в таблице.

Орлов: «Дзюба назвал меня флюгером? Не хочу ввязываться, это ниже моего достоинства»