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    Винисиус посетил матч «Майами Хит» и получил в подарок игровую майку

    Нападающий «Реала» Винисиус проводит рождественский отпуск в США. Сегодня он посетил матч НБА между «Майами Хит» и «Детройтом Пистонс» (115:112).

    Бразильцу в качестве подарка вручили игровую майку «Майами».

    • «Майами» в Восточной конференции НБА идет на 4-м месте.
    • «Реал» ближайший матч проведет 2 января против «Хетафе».
    • У 21-летнего Винисиуса в сезоне Примеры 19 матчей, 10 голов, 4 результативных паса.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер B/R Football

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    Сегодня, 18:39
    Комментарии1
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      Рейтинг: +147

      КУКУШКА 2 часа назад

      А что хотел бы получить Дзюба от Иранца при уходе из клуба??
      Саматык или Треники????

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