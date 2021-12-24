Винисиус посетил матч «Майами Хит» и получил в подарок игровую майку

Нападающий «Реала» Винисиус проводит рождественский отпуск в США. Сегодня он посетил матч НБА между «Майами Хит» и «Детройтом Пистонс» (115:112).

Бразильцу в качестве подарка вручили игровую майку «Майами».

«Майами» в Восточной конференции НБА идет на 4-м месте.

«Реал» ближайший матч проведет 2 января против «Хетафе».

У 21-летнего Винисиуса в сезоне Примеры 19 матчей, 10 голов, 4 результативных паса.