Винисиус посетил матч «Майами Хит» и получил в подарок игровую майку

Нападающий «Реала» Винисиус проводит рождественский отпуск в США. Сегодня он посетил матч НБА между «Майами Хит» и «Детройтом Пистонс» (115:112).

Бразильцу в качестве подарка вручили игровую майку «Майами».

