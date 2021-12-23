«Дженоа» намерена арендовать Пьянича

«Дженоа» заинтересована в подписании полузащитника «Бешикташа» Миралема Пьянича.

Клуб из Генуи может во время зимнего трансферного окна взять в аренду 31-летнего футболиста.

«Дженоа» будет готова завершить сделку, если часть зарплаты боснийца (6 миллионов евро) возьмет на себя «Барселона», которая владеет правами на игрока.