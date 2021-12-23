«Дженоа» намерена арендовать Пьянича

«Дженоа» заинтересована в подписании полузащитника «Бешикташа» Миралема Пьянича.
Клуб из Генуи может во время зимнего трансферного окна взять в аренду 31-летнего футболиста.
«Дженоа» будет готова завершить сделку, если часть зарплаты боснийца (6 миллионов евро) возьмет на себя «Барселона», которая владеет правами на игрока.
- В текущем сезоне Пьянич сделал 4 ассиста в 13 матчах.
- Его рыночная стоимость – 18 миллионов евро.
- Хавбек уже выступал в Серии А за «Рому» и «Ювентус».
Источник: Calciomercato